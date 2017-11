Vorweihnachtlicher Markt in Wohlmuthshüll

Alle Jahre wieder verwandeln sich Feuerwehrhaus und Dorfplatz in Wohlmuthshüll in der Vorweihnachtszeit in ein stimmungsvolles Weihnachtsparadies. So auch dieses Jahr, wenn die beiden Engelchen Eva und Lisa am Samstag, 25. November, um 16 Uhr den Weihnachtsmarkt eröffnen.



Bis um 20 Uhr lässt das Angebot an Edlem und Originellem, Gediegenem und Kostbarem kleine und größere Wünsche in Erfüllung gehen. Am Sonntag, 26. November, lädt der Markt ab 13.30 Uhr wieder zum Stöbern, Staunen und Verweilen ein.



Mit viel Tatendrang und Ausdauer hat die Dorfgemeinschaft seit März die Accessoires, Adventskränze, Gestecke, Töpferartikel, Holzarbeiten und weitere Basteleien in Handarbeit erstellt. Der Duft von zahlreichen Schlemmereien sowie einem Kuchenbuffet umweht die liebevoll gestaltete Marktstätte. Ein Schwedenfeuer ermöglicht gemütliche und besinnliche Momente mit Freunden und Bekannten. Kein Wunder also, dass der Wohlmuthshüller Vorweihnachtsmarkt für zahlreiche Marktliebhaber aus der Umgebung längst zu einem Muss geworden ist.



Für wohltätige Zwecke

Der gesamte Erlös wird wie jedes Jahr für wohltätige Zwecke gespendet. Ein Drittel geht an den Kindergarten St. Nikolaus, ein weiteres Drittel an die Kinderkrippe "Zwergenland" und der Rest an die Kirche Wohlmuthshüll. Auch die Wohlmuthshüller Landjugend beteiligt sich durch ihren Stand mit Waffeln und Kinderglühwein und spendet ihre Einnahmen an die "Mutmacher" in Ebermannstadt.



Am Sonntag gegen 17.30 Uhr schließen die Engelchen Eva und Lisa das vorweihnachtliche Marktgeschehen.