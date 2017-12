Vorsicht: Falscher Polizist am Telefon

Laut mehrerer Mitteilungen von Senioren aus Kalchreuth und Umgebung rief am Dienstag ein "Polizeioberkommissar Baier von der Polizeiinspektion Erlangen-Land" bei diesen an und drohte mit einem bestehenden Haftbefehl.



Um Genaueres zu erfahren, sollten die Personen bei einer "Frau Klenk beim BKA" anrufen. Dazu wurde eine Telefonnummer in Wiesbaden genannt. Dort wurden die Bürger dann zu "striktem Stillschweigen" verpflichtet und weiter unter Druck gesetzt. Zu Zahlungen kam es jedoch nicht, da die Betroffenen selbst nochmals in der Polizeidienststelle in Uttenreuth nachfragten. Anschließend wurden die Bürger von einer Streifenbesatzung persönlich zuhause über die Hintergründe der Anrufe aufgeklärt.



Das Besondere bei diesen Fällen war, dass den Angerufenen dabei die tatsächliche Telefonnummer der Polizeiinspektion Erlangen-Land angezeigt worden war. Für die versierten Betrüger ist es kein Problem, den Angerufenen jede beliebige Telefonnummer anzeigen zu lassen. Tatsächlich sitzen laut Polizei die Täter in den meisten Fällen in einem "Call-Center" in der Türkei.



Tipps der Polizei

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.



Die Polizei beantwortet in Zweifelsfällen Fragen.