Vorsätzlich angesägt: Zwei Autos krachen bei Gößweinstein in Baum - bereits zweiter Vorfall

In Oberfranken treibt offenbar ein Unbekannter sein Unwesen, der Unfälle provozieren will: Am Montagabend sind auf der Kreisstraße zwischen Urspring und Moschreuth im Kreis Forchheim zwei Autos in einen Baum gekracht, der quer über der Fahrbahn lag. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wurde der Baum direkt neben der Fahrbahn vorsätzlich angesägt. Das ist schon der zweite Fall im Bereich der Polizeiinspektion Ebermannstadt innerhalb weniger Tage. Das bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber inFranken.de am Dienstagmorgen. Glücklicherweise wurde bei beiden Vorfällen niemand verletzt.Der Unfall am Montagabend ereignete sich laut Polizei zwischen 19.45 Uhr und 20 Uhr. Fast gleichzeitig seien die zwei Fahrzeuge, insgesamt besetzt mit drei Menschen, in den Baum geprallt. Dass niemand verletzt wurde, ist eine glückliche Fügung. "Bei Dunkelheit und Regen weiß man selbst, wie so etwas ausgehen kann", sagte der Polizeisprecher. Zudem sei die Ortsverbindungsstraße schlecht einzusehen, weil sie kurvig und hügelig ist.Die Polizei Ebermannstadt sucht nun nach dem unbekannten Täter, der womöglich schon zum zweiten Mal zugeschlagen hat. Denn das ist bereits der zweite Fall im Dienstbereich der Ebermannstädter Beamten. Bereits vor einigen Tagen war ein Stamm an einer Straße angesägt worden. Beim ersten Fall konnte die Polizei allerdings noch verhindern, dass er auf die Fahrbahn stürzt. Zu verdanken haben es die Beamten einer aufmerksamen Zeugin, der die Sägespäne und der angesägte Stamm aufgefallen waren.