Von Party bis Theater: Viel los in und um Forchheim

Es ist wieder viel geboten am Wochenende im Landkreis Forchheim. Hier ein paar Veranstaltungstipps.



Holterdiepolter

Zweimal gastierte das Improvisationstheater "Holterdiepolter" in den letzten zwei Jahren im Jungen Theater - beide Male ausverkauft. Am Freitag öffnet sich um 20 Uhr der Vorhang für das nächste Gastspiel. Wie immer ist dabei nicht klar, was gespielt wird: Sehen wir die langersehnte Fortsetzung von Homers Odyssee, ein Prequel zu Shakespeares Sommernachtstraum oder ein Mash-Up aus verschiedenen Actionfilmen der 80er? Wahrscheinlich von jedem ein bisschen, aber das entscheidet das Publikum. Über 25 Jahre hat das Nürnberger Improvisationstheater "Holterdiepolter" bereits auf dem Rücken und noch immer können die Improvisateure nicht genug bekommen von den Brettern, die die Bühne bedeuten. Karten gibt es im Vorverkauf im FT Service-Point bei Tabakwaren Hocke in der Forchheimer Hauptstraße





Bayerisches Wochenende



In Moggast geht es am Freitag und Samstag wieder echt bayrisch und zünftig zu, denn der SV Moggast feiert am Samstag wieder sein Bölwiesn-Oktoberfest am Sportgelände in Moggast. Die Stimmungsband "Partyfieber" wird für Oktoberfeststimmung sorgen. Wie auf der Theresienwiese wird im schön geschmückten und beheizten Bölwiesn-Festzelt alles geboten, was das Herz begehrt. Für das leibliche Wohl sorgen Wiesn-Hendl und knusprige Haxen, die traditionelle Maß Bier sowie eine Wiesn-Bar mit Champa gner und alles, was man nach einem bayrisch deftigen Abendessen gern trinkt. An der Abendkasse sind noch Tickets für reinen Eintritt erhältlich, Diese beinhalten aber nicht das Essenspaket. Schon am Freitag ab 19.30 Uhr werden beim Preisschafkopf im Festzelt attraktive Geld- und Sachpreise zu gewinnen sein. Es darf also wieder einmal traditionell, jung und modern an der Bölwiese gefeiert werden.





Besondere Bilder aus Forchheim

Die 1000 schönsten Bilder, die bis 31.8. mit dem Hashtag Forchheimshots bei Instragram eingegangen sind, werden nun ausgestellt. Zwischen dem 5. Oktober und dem 5. Dezember sind sie in der Forchheimer Stadtbibliothek zu sehen. Der Eintritt ist frei.





Stadtführung für die Kleinen

Eine spannende nächtliche Stadtführung erwartet Kinder und Erwachsene, die Nachtwächter Justus von Agil (Museumspädagogischer Verein Bamberg e.V., www.agil-bamberg.de) am Samstag durch dunkle Forchheimer Gassen mitnimmt: Treffpunkt für die Führung mit dem Nachtwächter durch Forchheim ist um 19 Uhr im Innenhof der Kaiserpfalz. Bei Laternenschein wird es geheimnisvoll und schaurig - aber mit dem Nachtwächter, seiner Hellebarde und dem Rufhorn sind alle sicher und gewappnet! So manch Spannendes aus früheren Tagen wird die Gruppe zu hören bekommen, von dunklen Geheimnissen und seltsamen Begebenheiten aus dem harten Leben eines Stadtwächters: "Kommt und hört und lasst Euch sagen, die Uhr will gleich Zwölfe schlagen..."





Rene Sydow im JTF

Am Samstag um 20 Uhr gastiert René Sydow mit seinem Programm "Warnung vor dem Munde" im Jungen Theater Forchheim. Nach seinem ersten mit elf Kabarettpreisen ausgezeichneten Programm "Gedanken! Los! wurde René Sydow von der Presse als der "am lautesten geflüsterte Geheimtipp" des politischen Kabaretts bezeichnet.

Mit seinem zweiten Soloprogramm löst er dieses Versprechen nun ein. Sydow lässt die angespitzte Zunge von der Kette und sticht zu: In brandneuen Texten geht er dem Irrsinn in Politik und TV auf den Grund, nimmt sich Minister, Medienmacher und andere Mitglieder des organisierten (V)Erbrechens vor. Dabei geht er über das Tagespolitische hinaus und hinterfragt unser Weltbild mit seiner unverwechselbaren Mischung aus schwarzem Humor, Spott und Poesie. Karten gibt es im Vorverkauf im FT Service-Point bei Tabakwaren Hocke in der Forchheimer Hauptstraße.





Die Bläser in Igensdorf

Einladung ergeht zum Abschlußkonzert des Igensdorfer Kultursommers am Samstag um 19.30 Uhr mit dem bekannten Blechbläserensemble "Blechquadrat" und Dominik Stiegler am C5-Konzertflügel.

Gerswhin and Friends - mit diesem außergewöhnlich konzipierten Konzertprogramm, das in der Aula der Igensdorfer Grundschule einen großen Querschnitt durch Ohrwürmer und Highlights von Georges Gershwin und seinen Zeitgenos- sen bringt, beweisen das Nürnberger Blechbläserquartett Blechquadrat und Dominik Stiegler am Flügel einmal mehr, dass vier professionellen und ambitionierten Blechbläsern nahezu nichts unmöglich ist. Zentrales Werk des Abends ist eine Bearbeitung der berühmten "Rhapsody in Blue". Karten ) an allen bekannten Vorverkaufsstellen des Igensdorfer Kultursommers und an der Abendkasse.