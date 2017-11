Vogelschau in Forchheim lockt hunderte Besucher an

Die Vogelfreunde Forchheim verzeichneten einen regen Besucherzuspruch bei der Vogelschau in der Aula der Ritter-von-Traitteur-Schule. Insgesamt waren in der Ausstellung über 300 Vögel zu sehen.



"Bei uns ist jeder herzlich willkommen, ganz egal, ob er einen Vogel auf der Stange oder nur im Kopf hat"; scherzt Karl-Heinz Leyh, Vorsitzender der Vogelfreunde Forchheim. Er hat gemeinsam mit seinen Vereinsmitgliedern die sehenswerte Vogelschau auf die Beine gestellt. "Es muss kein Züchter sein, sondern jeder, der einen Vogel zuhause sitzen hat, sich mit dem Gedanken trägt, einen solchen Piepmatz anzuschaffen oder einfach nur ein Vogelfreund ist, ist eingeladen, im Verein Mitglied zu werden", wirbt Leyh.



25 Vögel zuhause

Er freute sich, dass es gelungen war, mehrere Nachwuchsleute für das Thema Vogelzucht zu begeistern. Auch der achtjährige Kilian Weiss aus Adelsdorf hat sich seit diesem Jahr der Vogelzucht verschrieben und darf sich jetzt offiziell Jungzüchter nennen. Sein Papa ist Vogelzüchter. Zuhause tummeln sich 25 Vögel - angefangen von exotischen Wildtauben über Fasane bis hin zu Weißhaubenhäherlingen. Nachdem Kilian sowieso ein großer Tierfreund ist, gemeinsam mit seiner Familie Zoo über Zoo in Deutschland besucht, war es nicht verwunderlich, dass er sich auch für das Hobby seines Vaters interessiert.



Kilian nahm mit zwei Weißhaubenhäherlingen an der Leistungsschau, der als Part der Vogelschau vorgeschaltet ist, teil. Dort werden die Vögel von Preisrichtern bewertet. Der Achtjährige strahlte über das ganze Gesicht: Gleich bei seiner ersten Teilnahme schnitten seine zwei Vögel mit einem ersten und einem zweiten Platz ab. In Summe reicht das für den Jugendvereinsmeistertitel.



Zwei Stunden täglich

Warum er sich für die Vogelzucht entschieden hat? "Es ist einfach total toll, die kleinen Vögel schlüpfen zu sehen", erklärt der Junge, der täglich fast eine Stunde mit Pflege und der Betreuung seiner zwei Vögel verbringt.



Für viele Forchheimer ist der Besuch der jährlichen Vogelschau zu einem festen Termin geworden. Vereinsvorsitzender Karl-Heinz Leyh freut sich, dass die viele Arbeit im Vorfeld der Ausstellung Früchte getragen hat. Inzwischen haben Leyh und sein Team der Vogelfreunde ein Imageprospekt herausgebracht, welches Interesse für die Vogelzucht wecken soll. "Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr gleich mehrere neue Mitglieder bei uns im Verein begrüßen konnten", berichtet Leyh.