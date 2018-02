Vodafone-Störung in Forchheim: Kein Telefon, Internet oder TV

Im Bereich der Heinrich-Soldan-Straße in Forchheim sind rund 50 Haushalte von einer Störung im Kabelnetz betroffen. Ein Sprecher von Vodafone bestätigte auf Nachfrage, dass es Einschränkungen gebe. Sowohl Telefonie als auch Internet und TV seien gestört. Ursache dieser Einschränkung sei laut Vodafone ein defektes Bauelement auf der Strecke zwischen Hauptverteiler und Hausanschluss.



Ein Bautrupp sei alarmiert und werde "so schnell wie möglich den beschädigten Bereich freilegen und instand setzen". Wann die Störung behoben sein wird, könne das Unternehmen noch nicht sagen, weil die Ursache noch untersucht werden müsse. Der Sprecher sagte, dass das Telekommunikations-Unternehmen "mit Hochdruck an der Beseitigung" arbeite.