Viel Beifall für Liederabend der Thurner Eintracht-Sänger

Im vollbesetzten Romantiksaal von Schloss Thurn bekamen die Gäste ein abwechslungsreiches und teilweise auch sehr anspruchsvolles Programm geboten, dessen Bogen vom traditionellen Männerchorgesang über beschwingte Volkslieder hin bis zu modernen Pop-Balladen gespannt wurde.



Der gastgebende Männerchor des MGV Eintracht Thurn eröffnete den musikalischen Reigen mit dem einfühlsamen Satz "Schöne Nacht" von Wilhelm Nagel. Ein - wie sich im Nachhinein herausstellen sollte - großer Höhepunkt folgte mit der Uraufführung der Waldandacht von Franz Abt. Als Solist konnte hier Eintracht-Chorleiter Alexander Ezhelev, im Hintergrund vom Chor leise untermalt, vollends überzeugen. Lang anhaltender Applaus war der Lohn für den Vortrag.



Leise und fordernd

Mit dem innigen Titel "Komm Trost der Welt", basierend auf dem Gedicht von Freiherr Josef v. Eichendorff, zeigten die Thurner bei den leisen und fordernden Stellen die ganze Bandbreite der Dynamik eines Männerchores. Mit wohlwollendem Applaus wurde die Eintracht von der Bühne entlassen.



Der Singverein Baiersdorf hatte sich sechs Stücke aus der Volksliederkantate von Reinhold Lampart herausgesucht, darunter so bekannte Lieder wie "Muß i denn zum Städtele hinaus" oder "Das Leben bringt groß Freud". Gulnara Büttner begleitete den Singverein souverän am Klavier. Für ihren schwungvollen und kräftigen Auftritt bekamen die Sangesfreunde aus Baiersdorf ebenfalls herzlichen Applaus.



Premieren des Vokalensembles

Schon sehr gespannt war das Publikum auf das Eintracht-Vokalensemble. Und sie sollten nicht enttäuscht werden. Mit den Premieren "Can't help falling in love" von Elvis Presley und "You raise me up" von der Gruppe Westlife trafen sie Nerv des Publikums. Mucksmäuschenstille während der Aufführung, frenetischer Applaus und viel Schulterklopfen in der Pause spornte die zwölf Sänger vom Vokalensemble an, auch im zweiten Teil nach der Pause alles zu geben.



Während im Stil der Comedian Harmonists mit dem Titel "Lass mich Dein Badewasser schlürfen" das Publikum zum Schmunzeln gebracht worden ist, gab es mit dem "Can you feel the love tonight" von Elton John aus dem Disney-Film "König der Löwen", bei dem sich der erste Tenor Stephan Buchner als Solist beweisen durfte, wieder Gänsehautgefühl. Und abschließend erklang dann aus den 30er-Jahren im Marschtempo der Filmhit "Ein Freund, ein guter Freund". Nicht endend wollender Applaus war der Lohn für das Vokalensemble.



Ein interessantes und abwechslungsreiches Programm hatte auch die Sängerlust aus Zentbechhofen unter der Leitung von Vitus Kramer dabei, darunter so bekannte Titel wie "Wenn die Sonne erwacht in den Bergen" oder "Warum bist Du gekommen". Auch den Zentbechhöfener Sängern merkte man an, dass sie an diesem Abend in der hervorragenden Akustik des Romantiksaales aufblühten.



Zwei Weinlieder

Den Abschluss setzte wiederum der Eintracht-Hauptchor mit zwei Weinliedern. "Ich weiß ein Fass in einem tiefen Keller" und "Feins Mädele" waren die Titel der geselligen Stücke, die dann in den gemütlichen Teil überleiten sollten. Das Publikum forderte aber vielstimmig noch einen Nachschlag, dem die Eintracht mit dem "Abendfrieden" auch gerne nachkam.



Im gemütlichen Teil wurde noch kräftig gefeiert und in der angrenzenden Sängerstube noch so manche Weise geträllert. Erst in den Morgenstunden endete ein denkwürdiger Liederabend der Eintracht.