Verkehrsrowdy bremst Rettungswagen bei Igensdorf mehrfach aus - Zeugen gesucht

Auf der B2 zwischen Igensdorf und Weisenohe im Landkreis Forchheim trieb am Mittwochabend gegen 17.20 Uhr ein Verkehrsrowdy sein Unwesen.Der Fahrer eines schwarzen 3er BMW mit Wunsiedeler Kennzeichen (WUN) führte auf seiner rasanten Fahrt einige waghalsige Überholmanöver durch und gefährdete dabei mehrere entgegenkommende Fahrzeugführer.Doch damit nicht genug: Kurz vor Weisenohe musste der BMW-Fahrer aufgrund von Gegenverkehr nach rechts einscheren. Damit zwang er den Fahrer eines Rettungswagens hinter ihm zu einem gefährlichen Bremsmanöver. Auch danach bremste der Rowdy noch einige Male grundlos ab, um den Rettungswagen auszubremsen.Die Polizeiinspektion Ebermannstadt bittet derzeit noch um Hinweise zum Autofahrer. Wer also entweder selbst durch die Überholvorgänge am Mittwochabend gefährdet worden ist oder etwas gesehen hat, soll sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Die Telefonnummer ist die 09194/7399-0.