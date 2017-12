Vandalen verwüsten Grab auf Forchheimer Friedhof - Zeugen gesucht

Eine Serie von Vandalismus auf einem Forchheimer Friedhof beschäftigt derzeit die Polizei. Bereits seit Anfang Juli diesen Jahres kam es demnach auf dem neuen Friedhof in der Heimgartenstraße zu mehreren Fällen von Vandalismus.



So wurden in regelmäßigen Abständen an einem Grab die Bepflanzung herausgerissen und entweder komplett entwendet oder neben dem Grab liegen gelassen. Die Polizei Forchheim ermittelt nun wegen Störung der Totenruhe, Sachbeschädigung und Diebstahl. Täterhinweise liegen bislang noch nicht vor.



Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bitte an die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 wenden.