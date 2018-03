Laut Polizeibericht kippte in Forchheim ein älterer Mann am Donnerstagabend mehrere Flaschen aus.Der 69-Jährige wurde beobachtet, wie er in einem Supermarkt an der Willy-Brandt-Allee, sieben Mineralwasserflaschen einfach ausschüttete. Anschließend löste er das Leergut im Wert von 3,10 Euro ein.Der Mann muss sich nun wegen Ladendiebstahl verantworten.