Ungewöhnlicher Bergwacht-Einsatz an der Autobahn

Am Montag ist die Bergwacht Forchheim kurz nach 16 Uhr zu einer verletzten Person nahe Eggolsheim alarmiert worden. Ein Spaziergänger war auf einem Abhang direkt neben einer Autobahnbrücke abgerutscht.



Er hatte sich dabei so am Oberschenkel verletzt, dass er sich aus eigener Kraft nicht mehr fortbewegen konnte. Über Handy konnte er den Notruf absetzen.



Die Bergwacht Forchheim wurde zur Rettung aus unwegsamen Gelände zusammen mit einem Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), dem Notarzt Ebermannstadt und dem Einsatzleiter Rettungsdienst alarmiert. Nach der medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst wurde der Patient von der Bergacht mittels Bergesack in der Gebirgstrage und unter Seilsicherung zum Rettungswagen gebracht.



Die Bergwacht Forchheim war mit drei Mitgliedern vor Ort und spricht in ihrem Einsatzbericht von einer sehr guten Zusammenarbeit aller Beteiligten.