Unfall im Kreis Forchheim: Autos kollidieren - zwei Verletzte

Am Freitag befuhr ein 30-jähriger Renault-Fahrer die Staatsstraße 2243 von Kersbach nach Effeltrich im Kreis Forchheim. Das berichtet die Polizei in Oberfranken.



Auf Höhe der Abzweigung nach Pinzberg geriet der Fahrer vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit nach links von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden 22-jährigen BMW-Fahrer.



Beide Fahrer wurden bei dem Unfall lediglich leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 24.000 Euro belaufen.