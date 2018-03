Oberfranken: Achtjähriger von Auto angefahren - mehrere Knochenbrüche

Am Freitag hat ein Autofahrer einen achtjährigen Jungen in Schlaifhausen im Kreis Forchheim angefahren. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 16.20 Uhr ein 57-jähriger Autofahrer in einer kleinen Seitenstraße in Schlaifhausen unterwegs. Auf der rechten Fahrbahnseite kam dem Autofahrer eine Gruppe Kinder entgegen.Plötzlich trat laut Polizei ein Achtjähriger aus der Gruppe heraus - und unmittelbar vor das Auto. Der Autofahrer versuchte noch durch eine starke Lenkbewegung nach links einen Zusammenstoß zu vermeiden. Doch er touchierte den Jungen und überrollte mit dem Hinterrad dessen rechtes Bein.Der Junge erlitt mehrere Frakturen im Bein und wurde mit dem Rettungsdienst in die Chirurgie nach Erlangen gebracht. Am Auto entstand laut Polizei nur ein geringer Schaden.