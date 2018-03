Kletterunfall im Kreis Forchheim: Mann stürzt Hang hinunter - schwere Verletzungen

Am Freitagabend hat sich ein Kletterunfall am Rötelfels bei Morschreuth ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stürzte ein 24-Jähriger beim Klettern "ins Seil" einer 34-Jährigen, die den Mann sicherte.Die Frau verlor dadurch den Halt und stieß gegen einen 33-jährigen unbeteiligten Mann, der neben ihr stand. Durch die Wucht des Anstoßes stürzte der zunächst unbeteiligte Mann rund 7 Meter den Hang hinunter. Wie die Polizei mitteilt, verletzte sich der 33-Jährige dadurch nicht unerheblich.Er musste von der Bergwacht geborgen werden und kam zur Behandlung ins Krankenhaus nach Forchheim. Eine Luftrettung scheiterte laut Polizei am starken Wind während der Bergung. Die beiden anderen Kletterer blieben unverletzt.