Schwerer Unfall im Kreis Forchheim: Kleintransporter reißt Hausecke ab

Im Heroldsbacher Ortsteil Oesdorf hat sich am Freitagmorgen ein Unfall mit einem Kleintransporter ereignet. Nach ersten Informationen nahm der Fahrer eines Behindertentransporter auf Höhe der Einmündung "Am Forsthaus" in der Frankenstraße eine Hausecke mit und riss diese komplett ab. Die Feuerwehr konnte den Mann aus dem Fahrzeug befreien. Bei dem Fahrer "kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden", erklärt ein Sprecher der Polizei Forchheim. Die Unfallursache ist laut Polizei noch unklar. Nähere Informationen zu dem Unfall folgen im Laufe des Tages.