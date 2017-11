Unfall in Forchheim mit Folge-Karambolage

Die Unachtsamkeit einer 83-jährigen Skoda-Fahrerin führte zu dem Unfall am Dienstagmittag an der Kreuzung Adenauer-Allee/Bamberger Straße. Die 83-Jährige, die von Burk kommend an der Kreuzung nach links in die Bamberger Straße abbiegen wollte, übersah eine ihr entgegenkommende 68-jährige VW-Fahrerin.



Die beiden Fahrzeuge streiften sich und stießen zusammen. Aufgrund des Zusammenstoßes prallten das Fahrzeug der 68-Jährigen und der Smart eines ihr nachfolgenden 46-Jährigen ebenfalls aufeinander. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro, wie die Polizei Forchheim mitteilt. Verletzt wurde niemand.