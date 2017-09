Unbekannte zerstören in Ebermannstadt Wahlplakate

In den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu "Vandalismus" im Stadtbereich von Ebermannstadt. Wie bereits berichtet, hatten es unbekannte Täter auf Wahlplakate verschiedener Parteien abgesehen und mehrere Schilder im Kohlfurtweg aus den Verankerungen gerissen.



Zuletzt zeigte nun ein weiterer Geschädigter an, dass ebenfalls übers Kirchweihwochenende vom 8. bis 10. September 2017 ein Metallpfosten vor einer Gaststätte in der Breitenbacher Straße herausgerissen wurde. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 180 Euro. Wem sind verdächtige Personen aufgefallen, oder wer kann Hinweise zu den Verursachern geben? Zeugenmeldungen bitte an die Polizei Ebermannstadt, Tel.: 09194/73880.