Trotz Martinshorn, Rauchmelder und Klopfen: Mann verschläft Feuerwehreinsatz in Forchheim

Weder der Rauchmelder, noch die angerückte Feuerwehr konnte am Samstagabend einen 62-Jährigen in Forchheim aus seinem Schlaf reißen. Während die Feuerwehr schließlich die Wohnungstür aufbrechen musste, verharrte der Mann weiter im Tiefschlaf.Wie die Polizei mitteilt, war der 62-Jährige zuvor in seiner Wohnung am Seltsamplatz eingeschlafen, während er das Abendessen im Backofen zubereitete. Die Rauchentwicklung des angebrannten Essens löste ein Brandmelder aus.Ein aufmerksamer Nachbar meldete dies umgehend der Rettungsleitstelle. Die anrückende Feuerwehr konnte die Wohnung schnell lokalisieren. Doch nachdem der 62-Jährige weder die anrückenden Fahrzeuge, noch das Klopfen und Klingeln der Einsatzkräfte hörte, mussten diese die Wohnungstüre aufbrechen.Der Schlafende wurde anschließend geweckt und der Backofen ausgestellt. Den Mann erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der Verordnung zur Verhütung von Bränden, da er seiner Beaufsichtigungspflicht des Backofens nicht nachgekommen war.