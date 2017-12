Trauer um Kreisbrandinspektor Heinz Horlamus

Fassungslos wurde die Nachricht vom überraschenden Tod des weit über die Erlangen-Höchstadter Landkreisgrenzen hinaus bekannten Horlamus (56) bei den Feuerwehren und Hilfsorganisationen der Region aufgenommen. Er war bei zahllosen Einsätzen ein bewährter Führungsdienstgrad.



Heinz Horlamus hatte seinen ehrenamtlichen Dienst im Jahr 1977 bei der Feuerwehr Kleingeschaidt begonnen, 1988 wechselte er zur Feuerwehr Eschenau. Dort wurde er im März 1997 zum Kommandanten gewählt. Dieses Amt hatte er 18 Jahre lang inne.



Im Mai 2005 erfolgte zudem durch den Landkreis Erlangen-Höchstadt die Ernennung zum Kreisbrandmeister für den Bereich der Gemeinden Eckental, Heroldsberg und Kalchreuth. Im August 2015 wurde er zum Kreisbrandinspektor für den Inspektionsbereich 4, also sämtliche Feuerwehren im Gebiet zwischen Baiersdorf, Eckental und Heroldsberg berufen.



Mit diesem Ehrenamt war auch die verantwortungsvolle Tätigkeit als einer der sogenannten "Vorbestimmten Örtlichen Einsatzleiter" für den Katastrophenfall verbunden. In dieser Eigenschaft war er auch noch am Donnerstagabend, wenige Stunden vor seinem Tod, bei einer Stabsübung der Feuerwehren des Landkreises in Baiersdorf tätig. Kurz nach 22.30 Uhr wurde er zu einem Feuerwehreinsatz bei Kalchreuth alarmiert, woraufhin er offensichtlich nach dem Einsteigen in sein Fahrzeug plötzlich starb, wie Stefan Brunner vom Kreisfeuerwehrverband Erlangen-Höchstadt mitteilte.



Heinz Horlamus hinterlässt Frau, einen Sohn und eine Tochter. Die Feuerwehren und Hilfsorganisationen des Landkreises trauern mit ihnen. Der Trauergottesdienst mit anschließender Beisetzung des äußerst beliebten Feuerwehrmannes findet am Donnerstag, 7. Dezember, um 13 Uhr in Eschenau statt.