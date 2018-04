Trailsdorfer Kindergartenentwurf stößt auf Zustimmung

Hallerndorf - Andreas Konopatzki vom Ingenieurbüro Konopatzki und Edelhäuser stellte den Gemeinderäten die Entwürfe für den künftigen Kindergarten in Trailsdorf vor. Links vom Eingang ist die Krippe geplant, rechts zunächst Speise- und Mehrzweckraum. Weiter hinten schließen sich die Gruppenräume für den Kindergarten an. Sowohl Krippe als auch Kindergarten könnten - bei Bedarf - durch weitere Gruppenräume erweitert werden. Die Kosten auf der Grundlage des Vorentwurfs schätzte der Architekt auf gut zwei Millionen Euro.



Für Gemeinderätin Claudia Kraus (WG Trailsdorf) ist das Konzept gut durchdacht, besonders dank der Erweiterungsmöglichkeiten. Georg Gunselmann (JAB) fragte den Architekt, ob auf den Dächern später Photovoltaik möglich sei. Das ist überhaupt kein Problem, entgegnete dieser und wies darauf hin, dass bei einer frühzeitigen Entscheidung dafür die entsprechende Dachdeckung vorgesehen werden könne.



Die fünf vorgesehenen Parkplätze für eine Einrichtung mit 60 Kindern fand Robert Linz (WG Trailsdorf) etwas knapp und schlug vor, eine Rasenfläche vor dem Gebäude ebenfalls in Parkfläche umzuwandeln. Sämtliche Anregungen der Gemeinderäte werden in der weiteren Planung berücksichtigt, versicherte der Architekt. In dieser Entwurfsphase sind schließlich noch viele Änderungen möglich. Die Gemeinderäte stimmten dem vorgelegten Entwurf einstimmig zu und beauftragten damit das Architekturbüro, weitere Verhandlungen mit den Fördermittelgebern zu führen.