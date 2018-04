Tradition des Ostersingens lebt in Forchheim

Auch in diesem Jahr lud das Forchheimer Vokalensemble in Kooperation mit dem Team des Kaiserpfalzmuseums am Karsamstag um 17 Uhr zum Ostersingen ein. Diesmal traf man sich nicht - wie in den Vorjahren - am Brunnen vor der Marienkapelle, sondern im Innenhof der Kaiserpfalz, wo auch ein prächtig geschmückter Brunnen stand. Das Ostersingen gehört zu den ältesten Ostertraditionen und -bräuchen, die fast gänzlich in Vergessenheit geraten sind. In diesem Jahr fand das 13. Ostersingen in Forchheim statt.



Das Forchheimer Vokal-Ensemble erinnert mit ihrem Ostersingen an die "alte Tradition", die heute so nicht mehr praktiziert wird. Früher war es üblich, dass sich die Mädchen aus den Spinnstuben in der Nacht vor dem Ostersonntag trafen, um singend bis zum Aufgang der Sonne des Ostersonntags durch das Dorf zu ziehen. Die gesungenen Lieder verkündeten die Auferstehung Christi. Anlässlich dieses speziellen Osterbrauches trugen die Frauen ihre Kirchgangstracht. Immer wieder machten die Frauen dabei auch Halt in den Höfen, wo sie Kaffee und frischem Kuchen versorgt wurden.



Das Vokalensemble unter der Leitung von Franz-Josef Saam schaffte es mit Liedern rund um die Themen "Osterbrunnen-Osterwasser-Ostern und Frühling", die zeit auf das bevorstehende Osterfest ein. Zwischen den Liedern wurden von Johanna Schatz und Eberhard Heiser - passend zu den Themenmottos - verschiedene Texte gelesen. David Saam begleitete das eine oder andere Lied am Akkordeon und die Gesamtleitung lag in den bewährten Händen von Franz-Josef Saam.