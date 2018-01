Tourismuskonzept Forchheim: Bier-Weg soll Touristen in den Landkreis Forchheim locken

Antrag Veranstaltung "Kino im Whirlpool"



Im November 2017 haben die Mitglieder des Haupt-, Personal- und Kulturausschuss ein Tourismuskonzept für die Stadt Forchheim beschlossen. Nico Cieslar, der Leiter der Tourist-Information Forchheim, hat in der Sitzung am Montag dafür die ersten fünf Projekte vorgestellt. Jetzt soll es schnell weitergehen: "Wir möchten die ersten Maßnahmen schon 2018 umsetzen", betonte Cieslar.Um welche fünf Projekte es sich dabei handelt, wie hoch die Kosten dafür geschätzt werden und wie die Mitglieder des Hauptausschusses darauf reagierten, lesen Sie in einem ausführlichen Premium-Artikel unter www.infranken.de Planschbecken statt Kinosaal - die Idee, einen Film nicht im Kinosessel anzusehen, sondern in einem sprudelnden Whirlpool, kennen Filmliebhaber vor allem aus Großstädten. Auch in Forchheim soll vielleicht ein "Kino im Whirlpool" organisiert werden. Einen Antrag dazu hat der CSU-Stadtrat und Jugendbeauftragte der Stadt Forchheim, Josua Flierl, eingereicht. Eine genaue Erklärung zu der Veranstaltung "Kino im Whirlpool" und wie die Mitglieder des Hauptausschusses die Idee finden, lesen Sie in einem ausführlichen Artikel unter www.infranken.de Außerdem sind beide Artikel in der gedruckten Version des Fränkischen Tags Forchheim vom 17. Januar zu finden.