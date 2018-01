Tipps fürs Wochenende im Kreis Forchheim

Die erste von zwei Prunksitzungen in Neunkirchen am Brand





Lennart Schilgen dreht sich selbst das Wort im Munde um



Ein Abend voller Überraschungen mit Tänzen der drei Garden, der Tanzmariechen, Musik der "Party Pirates", Sketchen, Büttenreden und mehr verspricht der Neunkirchner Carnevals-Verein in seiner ersten von zwei Prunksitzungen am Samstag, 27. Januar; Beginn ist um 20 Uhr. Kartenverkauf erfolgt über die Internetseite www.ncvselau.de sowie an der Abendkasse, Kartenpreis 15 Euro. Die zweite Prunksitzung findet dann am Samstag, 3. Februar, statt, mit Live-Musik ab 19.30 Uhr, Programmbeginn 20 Uhr. Veranstaltungsort ist jeweils die Mehrzweckhalle Schellenberger Weg. Die weiteren Faschingsveranstaltungen in Neunkirchen am Brand: "NCV rockt", Freitag, 2. Februar, mit "Revolver", Mehrzweckhalle, 10 Euro; "Ladies Night", Donnerstag, 8. Februar, 19 Uhr, Weiberfasching mit Disco, Kolpingssaal, 5 Euro; Kinderfasching, Sonntag, 28. Januar, 13 Uhr, Mehrzweckhalle, Faschingsumzug, Dienstag, 13. Februar, 14 Uhr.Am Samstag, 27. Januar, tritt um 20 Uhr Lennart Schilgen mit dem Programm "Engelszungenbrecher" im Jungen Theater Forchheim, Kasernstraße 9, auf. Einmal den Kopf schiefgelegt, schon sieht die Welt ganz anders aus - Lennart Schilgen findet Blickwinkel, aus denen das vermeintlich Feststehende auf einmal wackelig erscheint. Und er bringt es dann in seinen Liedern zum Kippen: Vom Tragischen ins Komische, vom Schönen ins Schräge. Mit Wortwitz und Ironie singt er über innere und äußere Schweinehunde, Black-Metal-Bands, die Liebe und über alle anderen, die sich nicht wehren können. Mit verwegenen Reimen und Zeilensprüngen dreht er sich selbst das Wort im Munde um, wird vom Draufgänger zum Dran-Vorbei-Schleicher oder vom halben Hemd zum Hooligan. Dazu spielt er abwechselnd Klavier und Gitarre. Was dabei herauskommt, ist laut Veranstalter subtiler Wahnsinn zum Wohlfühlen. Oder, um es mit dem letzten Satz seines Pressetextes zu sagen: Geschichten, wie sie das Leben gerne geschrieben hätte. Preise: 18 Euro, ermäßigt 15. Karten gibt es im FT-Servicepoint/Tabakladen Hocke, Hauptstraße 30 in Forchheim, Telefon 09191/60106, sowie auf www.tickets.infranken.de