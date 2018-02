Tierisch buntes Heroldsbach

Rund 3000 Besucher säumten beim Faschingsumzug am Samstag nach Schätzung der Veranstalter vom Fosanochtsverein Heroldsbacher Narren die Straßen.

Für das Heroldsbacher Prinzenpaar Prinzession Anja und Prinz Tobias ist es eine Faschingssession, die beiden wohl nie in ihrem Leben vergessen werden. Denn Prinz Tobias hat auf der Heroldsbacher Prunksitzung seiner Anja die Frage aller Fragen gestellt. Nachdem Anja seinen Heiratsantrag mit einem "Ja" beantwortet hat, ist das junge Paar überglücklich. Noch in diesen Jahr wollen die beiden den Bund der Ehe schließen.



"Ich war total aufgeregt. Im Vorfeld meines Antrages die Tage vorher immer Baldrian geschluckt", verriet Prinz Tobias am Samstag, während er seiner Prinzessin liebevoll über die Wange streichelt.

Pünktlich um 13.30 Uhr fiel der Startschuss zum Faschingsumzug an dem sich in diesem Jahr mit 38 teilnehmenden Gruppen so viele wie noch nie beteiligten. Die Frauentanzgruppe des Heroldsbacher Fosanochtsvereins präsentierte sich in rosafarbene Flamingokostüme. Dies Oesdorfer rückten mit ihrem Spacetaxi an und die Heroldsbacher und Thurner Feuerwehren feierten ihren Bürgermeister Edgar Büttner als "Held von Heroldsbach".



Stark vertreten beim großen Umzuf waren auch die Heroldsbacher Kindergärten, die als Blumenkinder darauf hinwiesen, dass Kinder wie Blumen sind: nämlich einmalig. Aber auch sonst gab es viel zu sehen im Zug.