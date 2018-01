Sturmtief Friederike braust auf Franken zu: Im Landkreis Forchheim fällt der Unterricht aus

Wegen der für heute Nachmittag vorausgesagten Sturm- und Orkanböen endet der Unterricht an allen staatlichen und kommunalen Schulen in Oberfranken am heutigen Donnerstag bereits um 12 Uhr. Auch im Landkreis Forchheim fällt der Unterricht ab 12 Uhr aus. Das hat die Regionale Koordinierungsgruppe Schulausfall an der Regierung von Oberfranken soeben entschieden, wie Martin Steiner, Pressesprecher der Regierung von Oberfranken, mitteilte.



Schülerinnen und Schüler, deren Betreuung am Nachmittag nicht sichergestellt ist, können in der Schule beaufsichtigt werden.