Stromausfälle in den Landkreisen Bamberg, Forchheim und Erlangen-Höchstadt

In mehreren Gemeinden in den Landkreisen Forchheim, Erlangen-Höchstadt und Bamberg war es am Donnerstagmorgen zu Stromausfällen gekommen. Betroffen waren insgesamt rund 3000 Haushalte, sagt Maximilian Zängel, Pressesprecher beim Netzbetreiber Bayernwerk.



Ursache dafür, dass einige Familien ihr Frühstück am Donnerstag bei Kerzenschein abhalten mussten, war der Sturm, der über Franken hinweg zog. "Es kam zu zwei Störungen, da Bäume in die Leitungen gefallen waren", so Zängel. Betroffen waren die Kommunen Frensdorf, Pettstadt, Hausen, Heroldsbach und Hemhofen.



Die Stromausfälle hatten um 7.10 Uhr begonnen und konnten um 8.15 Uhr behoben worden. "Unser gesamtes Netz wird zentral in der Oberpfalz verwaltet", erklärt Zängel. Wenn dann eine Störung festgestellt wird, werde ein Service-Techniker vor Ort informiert.Dieser suche dann die Störungsstelle und meldet sie zurück in die Zentrale. "Dann werden Schaltmaßnahmen ergriffen, sodass der beschädigte Teil vom Netz genommen wird." Da das Netz von Bayern werk sehr engmaschig sei, so betont der Pressesprecher des Unternehmens, könne dann nach Stilllegung des betroffenen Teilstücks der Strom über andere Leitungen an die Haushalte geliefert werden. Das Teilstück gehe dann wieder in Betrieb, wenn der Schaden behoben worden ist.