Streit zwischen Heinz Endres und Franz Stumpf belastet den VfB

Nach Abklingen der Nachwirkungen der "Schelsky-Affäre" kommt der VfB 1861 Forchheim nun langsam wieder in ruhigere Fahrwasser. Vielmehr noch; die Finanzlage des Vereins mit noch vor einigen Jahren Schulden in sechsstelliger Höhe ist konsolidiert. Der Traditionsverein ist auf dem besten Wege schuldenfrei zu werden. Für Verärgerung unter den Mitgliedern sorgte allerdings die persönlichen Differenzen der einst sehr guten Freunde Franz Stumpf (Alt-Oberbürgermeister) und Heinz Endres (Ex-FBF-Stadtrat), die nach Meinung von Vorstandskollegen und Mitgliedern auf dem Rücken des Vereins ausgetragen werden.



Man merkte es Franz Stumpf förmlich an, wie ihm die öffentlichen Angriffe seines einst sehr guten Freundes und langjährigen VfB-Handballabteilungsleiters Heinz Endres nicht nur an die sprichwörtlichen "Nieren" gingen, letztendlich sogar nervten und ärgerten. Auch in der Jahreshauptversammlung wartete Heinz Endres gleich mit zwei Anträgen auf. Im ersten Antrag wärmte Endres die Thematik einer Fusion des VfB Forchheim mit der SpVgg Jahn Forchheim auf, die er für als unbedingt notwendig erachtete. Endres stellte den Antrag an die Mitgliederversammlung erneut über eine mögliche Fusion zu diskutieren. Das Thema Fusion sei schon so lange - wie er Funktionär beim VfB Forchheim sei und das ist in diesem Jahr seit 40 Jahren der Fall - immer wieder in aller Munde, so Vereinsvorsitzender Franz Stumpf.

Auch in jüngster Zeit sei das Thema "Fusion" wieder im Verein diskutiert worden. Die überwiegende Meinung beim VfB sei momentan nicht dafür eine Fusion mit dem Jahn einzugehen, so Stumpf. Deswegen sehe er auch keinen Bedarf im Rahmen der Jahreshauptversammlung erneut über dieses Thema zu diskutieren.

Stumpf ließ aber die anwesenden Mitglieder über den Antrag abstimmen und die sprachen sich geschlossen gegen den Antrag aus; einzige Ja-Stimme war Endres selbst. Abblitzen ließen die Mitglieder Endres auch mit seinem zweiten Antrag. Dort hatte er einen Fragenkatalog formuliert, die sich mit dem Wirken von Franz Stumpf und seiner eigenen ehrenamtlichen Arbeit für den VfB 1861 beschäftigten. Kurz und prägnant zusammengefasst ging es darum wer sich welche Verdienste um den Verein erworben habe. Endres Vorwurf an Stumpf: Nicht nur Stumpf habe viel für den Verein geleistet, sondern auch er (Endres) selbst, sowie zahlreiche andere Mitglieder. Das immer nur Franz Stumpf in der Öffentlichkeit als "Macher des VfB" stehe, sei den anderen Aktiven gegenüber ein "Schlag ins Gesicht", so Endres wörtlich.

Vielmehr noch unterstellte Endres der kompletten Vorstandschaft "Misswirtschaft". Worauf sei es schließlich zurückzuführen, dass die Mitgliederanzahl von rund 1500 zur Jahrtausendwende auf derzeit knapp über 400 gesunken sei, hinterfragte Endres in seinem Antrag kritisch. Die anwesenden rund 40 Mitglieder machten im Nebenraum des "Stadtlockals" deutlich, was sie von den Ausführungen und den Antrag hielten; nämlich gar nichts. Zweiter Vorstand Gerhard Honeck forderte Heinz Endres sogar in der Mitgliederversammlung auch die persönlichen Angriffe gegen Stumpf zu unterlassen, da diese nur auf dem Rücken des Vereins ausgetragen würden. Die persönlichen Differenzen zweier Vereinsmitglieder dürften nicht länger öffentlich geführt werden. Dies werfe ein schlechtes Licht auf den Verein. Der Antrag mit dem Fragenkatalog, den Endres gerne - "um Irritationen in der Vereinschronik zu verhindern" - öffentlich in der Jahreshauptversammlung von Franz Stumpf beantwortet gehabt hätte, wurde von den Mitgliedern ebenfalls geschlossen abgelehnt; auch hier stimmte Endres nur als Einziger für seinen Antrag.



Stellvertretender Vorsitzender Honeck sagte weiterhin, dass er nicht verstehe, warum momentan um eine Fusion der beiden Vereine so ein "Hype" gemacht werde. Man stehe als VfB Forchheim immer solider da und sei deswegen nicht im Zugzwang fusionieren zu müssen. Eine Rüge hatte Honeck für die Stadt Forchheim parat. Er verstehe nicht, warum der VfB Forchheim nicht zur Sondersitzung des geplanten Umzuges des Jahns in den Forchheimer Norden eingeladen wurde. Man habe den Antrag gestellt dabei zu sein; wurde aber nicht zugelassen. Offenbar hätten sowohl die SpVgg Jahn Forchheim als auch die Stadt Forchheim vergessen, dass der VfB Forchheim Eigentümer des Geländes sei auf das die SpVgg Jahn Forchheim ziehen wolle; ohne den VfB gehe also gar nichts, machte Honeck deutlich.



Positives konnte Hauptkassier Walter Mirschberger vermelden. Der Verein zähle per Ultimo 2016 446 Mitglieder. Zwar müsse man das Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Verlust von rund 9500 Euro abschließen, darin enthalten sei aber eine letzte Zahlung von 8000 Euro an die Deutschen Rentenversicherung und eine Zahlung von rund 7000 Euro an Rechtsanwaltskosten für diesen Rechtsstreit. In den Ausgaben enthalten seien auch die Darlehenstilgungen in Höhe von rund 15800 Euro. Noch vor 13 Jahren habe der Verein Schulden in sechsstelliger Höhe gehabt; nun würden die Restverbindlichkeiten nur noch bei rund 70000 Euro liegen. Für das Jahr 2017 könnte eventuell also sogar - Tilgung inbegriffen - ein Gewinn ausgewiesen werden. Stumpf selbst sagte, dass man von Seiten der Vorstandschaft mit Hochdruck daran arbeite den Verein wieder "aufzupeppeln". Er selbst werde als Vereinsvorsitzender dann zurücktreten, wenn der Verein soweit konsolidiert ist, dass man es einem Nachfolger zumuten könne, den VfB zu übernehmen.

Stumpf forderte Endres dazu auf, die öffentlichen Angriffe von Endres gegen seine Person zu unterlassen. "Das können Sie mit mir privat oder auch gerichtlich austragen", macht Stumpf deutlich. Froh sein kann der VfB Forchheim, dass er viele aktive Abteilungen hat, die das Vereinsleben aufrechterhalten. Die einzelnen Abteilungen gaben im Rahmen der Versammlung ihre Berichte ab. Am Ende der Jahreshauptversammlung wurde dann auch noch geehrt. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Astrid Alt und Daniel Alt, sowie Maria Wagner geehrt. 30 Jahre sind Andreas Kröner und Bernhard Wilhelm im Verein. Auf die stolze Mitgliedschaft von 40 Jahren können Michael Hellmann und Peter Lenkl zurückblicken; für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Ulli Welz und Roland Knoll geehrt. 65 Jahre ist Erwin Lippert dabei und stolze 75 Jahre ist Konrad Hofmann beim VfB Forchheim dabei.

