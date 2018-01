Streit in Asylunterkunft eskaliert - zwei Männer mit Schnittwunden im Krankenhaus

Am Samstag kam es in einer Asylbewerberunterkunft in Forchheim zu einer massiven körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen und einem 31-jährigen Asylbewerber.Dies berichtet die Polizei.



Die Kontrahenten sollen hierbei massiv mit Händen und Füßen aufeinander eingeschlagen haben. Weiterhin wiesen die Männer Schnittverletzungen auf, die sie sich gegenseitig mit einer Schere zugefügt haben sollen. Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.