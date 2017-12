Stimmen und Streicher zum Lob Gottes

Das Konzert des Michaelis-Chors zusammen mit dem Kammerorchester Herz Jesu Erlangen zum Advent war überschrieben "Festliche Musik zur Weihnachtszeit". Die Zuhörer in der gut gefüllten Dreieinigkeitskirche konnten diese festliche Stimmung in vorzüglicher Weise in sich aufnehmen. Mit dem Choral "Macht hoch die Tür" von Georg Weissel begrüßten Chor und Orchester die Gäste.



Es folgten "Wie schön leucht uns der Morgenstern" und der vierstimmige Chorsatz mit Kammerorchester "Jesus bleibet meine Freude" von Johann Sebastian Bach. "Wie soll ich dich empfangen" und "Fröhlich soll mein Herze springen", zwei vierstimmige Choräle mit zwei Oberstimmen von Johann Crüger, leiteten über zu dem Kanon in D-Dur "Canon per 3 Violini e Basso" von Johann Pachelbel. "Transeamus usque Bethlehem", für vier Stimmen und Orchester, Concerto grosso, "Das Weihnachtskonzert" von Arcangelo Corelli, "In the Bleak Midwinter" von Gustav Holst, "Christmas Lullaby", Chorsatz mit Orchester von John Rutter, führten hin zu "Tollite hostias" dem Choral aus dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saens.



Zum Abschluss des eineinhalbstündige Programmes füllten Chor, Orchester und Gemeinde mit dem mächtigen "Tochter Zion, freue dich" von Georg Friedrich Händel den Kirchenraum. Den Michaelis-Chor dirigierte Gerhard Forkel, das Kammerorchester Frauke Peuker-Hollmann. Durch das Programm führt Pfarrerin Ulrike Werner.