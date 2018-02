Sprengung in Oberbayern - Verbindung zu Weißenohe?

Bisher unbekannte Täter sprengten am frühen Freitagmorgen einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Grub, Landkreis Ebersberg. Der Schaden wurde am Freitag um 4.46 Uhr von einem Bürger bemerkt. Der Sachschaden wird auf mehr als 30.000 Euro geschätzt.



Die Experten des Waffen- und Sprengstoffsachgebietes des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) haben die Ermittlungen übernommen und sicherten vor Ort Spuren. Genauere Untersuchungen dazu werden in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des LKA in München durchgeführt.



Ob ein Zusammenhang mit einem am 6. Februar im Gemeindegebiet Burgthann (Kreis Nürnberger Land) und einem am 9. Februar in Weißenohe (Kreis Forchheim) gesprengten Fahrkartenautomaten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen und kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.



Zeugenaufruf

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet die Bevölkerung um Mithilfe und stellt folgende Fragen: - Wem sind in den frühen Morgenstunden bis 5 Uhr im Bereich des Bahnhofes in Grub Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung auch in Weißenohe und Burgthann Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung der Fahrkartenautomaten stehen könnten? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben?



Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter Telefon 089/1212-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.