Weltmeister Lukas Kohl will deutschen Titel verteidigen

Vier von 15 kommen ins Finale





Acht Wettkämpfe seit August



Für Lukas Kohl vom RMSV Concordia Kirchehrenbach steht am Freitag der erste Saisonhöhepunkt auf dem Terminplan. Der amtierende Weltmeister im 1er Kunstrad wird im Hamburger Stadtteil Hausbruch versuchen, seinen nationalen Titel zu verteidigen. Rund 580 Kilometer auf der Autobahn muss Kohl zurücklegen, um bei den deutschen Hallenradsportmeisterschaften im Kunstrad, die in der Arena Süderelbe ausgetragen werden, teilzunehmen. Nebenbei finden die Wettbewerbe im Einrad, Radball und Radpolo statt.Nach dem er die DM-Qualifikation bereits nach dem ersten German-Masters in Weil im Schönbuch (Baden-Württemberg) in der Tasche und sämtliche Wettbewerbe seit Ende August für sich entschieden hat, ist er in Hamburg Favorit Nummerr 1 auf den erneuten Titel im 1er Kunstrad der Männer und nimmt diese Rolle an: "Ich will deutscher Meister werden. Alles andere wäre gelogen. Dass ich es drauf habe, habe ich bei den vielen Wettkämpfen in dieser Saison beweisen. Dass es meine Konkurrenten ebenfalls drauf haben, weiß ich aber auch. Sie können ebenfalls Ergebnisse fahren, die an der 200er Marke kratzen."In der Vorrunde heute am frühen Nachmittag kämpfen die 15 startberechtigten Männer um den Einzug ins abendliche "Final-Four", das gegen 18.15 Uhr stattfindet. Alle vier Finalteilnehmer beginnen dann bei Null. "Somit wird es sehr spannend, da alles von dieser einen Kür abhängen wird", sagt Kohl. Die Generalprobe ist dem Kirchehrenbacher beim dritten Swiss-Austria-Masters im österreichischen Koblach geglückt. 200,04 Zähler in der Vorrunde und 201,59 im Finale waren die Ergebnisse Nummer 9 und 10 mit über 200 ausgefahrenen Punkten. "In der Vorrunde hatte ich mit der Rückwärtsserie zu kämpfen. Ich konnte mich zwar auf dem Rad halten, musste diese jedoch zweimal ansetzen. Die damit verlorene Zeit konnte ich nicht in eine taktische Erweiterung der Lenkerstanddrehung stecken", berichtet der 21-Jährige."Im Finale bin ich die Rückwärtsserie noch bewusster angefahren. Der erste von drei Teilen ging super, beim Damensitz-Steiger habe ich mich verdreht. Glücklicherweise bin ich auf dem Rad geblieben und musste nicht neu ansetzen oder aufsteigen." Somit fährt der Student optimal vorbereitet zum Wettkampf im hohen Norden. Seine härtesten Konkurrenten sind Moritz Herbst aus Wendlingen, Marcel Jüngling aus Dornhan (beide Baden-Württemberg) und Martin Fürsattel aus dem Fürther Stadtteil Vach.Sein Saisonziel hat Kohl mit der Qualifikation zur Hallenradsport-WM im November in Dornbirn (Österreich) souverän und vorzeitig geschafft. "Das Ergebnis der deutschen Meisterschaft zählt zwar noch zur WM-Quali", erklärt er den Modus des Bundes Deutscher Radfahrer, "die zwei schlechtesten Ergebnisse werden jedoch gestrichen. Nach aktuellem Stand kann ich nicht mehr eingeholt werden, so dass ich die Vorrunde ohne Druck fahren kann", sagt Kohl.Seit August war der Weltmeister jedes Wochenende auf einem Wettkampf: Pfungener Pokal, Ems-Cup sowie je drei Mal German-Master und Swiss-Austria-Master. "Das waren im Vergleich zu vergangenem Jahr genau doppelt so viele Wettkämpfe. Ich sehe das ganze als Test, wie ich mit der Belastung zurechtkomme und wie sich das bis zur WM entwickeln wird. Danach wird reflektiert, ob es zu viel war oder es mir gut getan hat", erläutert der "Lukinator". Trotz der meist weiten Anreise habe er jedes Mal eine "super Leistung" gezeigt. Er fühle sich sowohl mental als auch physisch in einer hervorragenden Verfassung. "Da freue ich mich auf die DM in Hamburg", sagt Kohl.Die Meisterschaft wird von sportdeutschland.tv im Internet übertragen. Die Startliste gibt es auf www.hallenrad.de