VG Forchheim plant für die Relegation

An ihrem letzten Doppelspieltag in der Volleyball-Bezirksliga Oberfranken haben die Männer der VG Forchheim den bisher ungeschlagenen Tabellenführer aus Ebern bezwungen, gegen den punktgleichen Gastgeber Lichtenfels aber eine deutliche Niederlage kassiert. Zwar haben alle anderen Teams noch Spiele zu absolvieren, lediglich der ASV Schwend könnte die Forchheimer aber noch von Platz 3 verdrängen, müsste dafür jedoch alle vier Partien, darunter gegen Ebern, gewinnen.



Verzichtet die TS Lichtenfels?

Gegenüber der VG habe die zweitplatzierte TS Lichtenfels am Rande der sportlichen Auseinandersetzung angedeutet, nicht an der Aufstiegsrelegation teilnehmen zu wollen. Ob Forchheim nachrückt und um die Landesliga aufschlägt, entscheidet das Team von Spielertrainer Michael Prade im Laufe der kommenden Wochen. Nachdem längst erreichten Ziel des Klassenerhalts könnte Forchheim also bald Aufstiegskampf bevorstehen.



TS Lichtenfels - VG Forchheim 3:0

Im ersten Spiel wollte die VG Revanche für die knappe Heimspielniederlage zwei Wochen zuvor. Stattdessen kassierte sie ein 0:3. Da die Gäste ersatzgeschwächt waren, agierte Prade als Libero. Der Annahme machte immer wieder die geringe Hallenhöhe zu schaffen. Eine Aufschlagserie beendete den ersten Satz (25:19). Im zweiten Durchgang hatte sich Forchheim an die Umstände gewöhnt und ging mit 7:3 und 14:7 in Führung, jedoch arbeitete sich die TS heran und konnte sich sogar einen vergebenen Satzball leisten (27:25).



Auch der Start in den dritten Abschnitt gelang der Prade-Sechs, wenngleich sich keine Mannschaft absetzen konnte. Beim Stand von 18:16 für Forchheim legten die Gastgeber erneut einen Endspurt zum 25:21 aufs Parkett. Die VGler mussten konstatieren, dass sie für einen Satzgewinn im Spielaufbau einfach zu viele Fehler gemacht hatten.



TV Ebern - VG Forchheim 1:3

Der TV hatte bis dato alle neun Partien - darunter das zweite Spiel des Tages gegen Lichtenfels - gewonnen und lediglich beim 3:2 gegen Neuses einen Punkt abgegeben. Gegen Forchheim ließ Ebern einige Ersatzspieler ran, so entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Da der TV-Angriff ungewöhnlich viele Fehler produzierte, ging der erste Satz überraschend mit 25:22 an die Forchheimer.



Auch im zweiten Durchgang setzten die VG-Herren den Tabellenführer mit aggressiven Angriffen unter Druck. Beim Stand von 15:17 startete Ebern jedoch eine Aufholjagd (25:19) und wähnte sich auf der Siegerstraße. Die VG stellte den Gegner im dritten Abschnitt aber vor unlösbare Aufgaben und drehte einen Rückstand, ehe Ebern auf seine Stammkräfte zurückgriff und Forchheim seinen Vorsprung gerade noch ins Ziel rettete (27:25).



Obwohl damit die Überraschung, nämlich ein Punkt, schon perfekt war, wollte Forchheim mehr. Gegen eine nun in Vollbesetzung spielende Mannschaft entwickelte sich ein rasanter Schlagabtausch. Zur Mitte des Satzes ging Ebern leicht in Führung, die VG kämpfte sich mit starken Abwehraktionen und fulminanten Angriffen zurück und machten den Sack zu (25:21). Es war der perfekte Schlusspunkt einer erfolgreichen Saison, die mit der Relegation zur Landesliga eine Fortsetzung finden könnte. tho

VG: Mohnlein, St. Obermeyer, Th. Obermeyer, Prade, Sisterhenn, Stölzel, Wieder, Zeh