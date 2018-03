TSV-Freestyler glänzen bei der "Süddeutschen"

Insgesamt 105 Küren wurden von 210 Sportlern aus 18 Vereinen präsentiert. Erstmals mit einer Einzelkür in der U15 am Start waren Anne Hiemeyer und Hannah Leeb. Die 14-jährige Hiemeyer überzeugte mit flippigen Tanzelementen als "Hip-Hop-Girl" und wurde Siegerin ihrer Altersklasse. Die gleichaltrige Leeb fuhr als "Merida" im grünen Kleid und mit rotem Haar zur Musik aus dem gleichnamigen Film und kam auf Rang 4.



Im Vorlauf der U18 zeigte Antonia Joschko erstmals ihre Einzelkür "Sei einfach Du selbst", die sie fast fehlerfrei und ausdrucksstark präsentierte. Der Lohn war Platz 1 im Vorlauf und die Tatsache, dass die 15-Jährige als jüngste aller 18 Starterinnen überraschend das Finale erreicht hatte. Dort wusste sie mit einem weiteren gelungenen Auftritt ebenfalls zu gefallen. Im Vorlauf der U19 lief es für Joschko und ihre Einrad-Partnerin Julina Laible bei "Rio Rio" nicht optimal. Es reichte nur zu Platz 4, wobei für den Einzug ins Finale 0,04 Prozent fehlten.



Im Junior-Finale präsentierte Emily Abendschön (14) ihre Einzelkür "Samba do Brasil" mit neu eingebauten schwierigen Tricks, die ihr Silber einbrachten. Das Neunkirchener Kleingruppen-Team mit Hannah und Jannika Leeb, Maja Bröker und Veronika Müllemann zeigte in der U15 mit ihrer "Europa-Reise" eine abwechslungsreiche Choreographie, die ihr den vierten Platz bescherte.

Emily Abendschön war zudem mit der vereinsübergreifenden "15 plus"-Kleingruppe am Start. Die Kür war mit Höchstschwierigkeiten gespickt, am Ende wurde das Siegerpodest ganz knapp um 0,03 Prozentpunkte verpasst.