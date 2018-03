TSV Ebermannstadt dreht an richtigen Stellen

Ein ungefährdeter Heimsieg gelang den Basketballern des TSV Ebermannstadt in der Bezirksliga gegen den SV Weidenberg. Dem Team von Coach Otto Hauser, der zum ersten Mal in dieser Saison auf zwölf Spieler zurückgreifen konnte, genügten dabei zwei starke Viertel, um die stark abstiegsbedrohten Gästen niederzuringen.



Vor dem letzten Spiel in zwei Wochen zu Hause gegen den BBC Coburg II sind die TSV-Verantwortlichen allgemein sehr zufrieden mit der Saison. Mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen ist Ebermannstadt derzeit Fünfter, nach wie vor sehr gut in Form und wird wohl die beste Abschlussbilanz seit Jahren vorweisen können.



TSV Ebermannstadt - SV Weidenberg 85:65

Die rund 30 Zuschauer in der Stadthalle sahen ein furioses erstes Viertel der Weiß-Blauen. Nach anfänglichen Unkonzentriertheiten packten die Ebser in der Defense und beim Rebound sehr konsequent zu, im Angriff liefen die Schützen von der Dreierlinie heiß und netzten gleich fünf Dreier ein. Der Ball wurde dabei stets gut bewegt, einige sehenswerte Kombinationen präsentierten die Ebser ihrem Anhang. Für das Scoring unter den Brettern sorgte abermals Kilian Hack, auch Sebastian Metzner setzte sich immer wieder erfolgreich durch (24:13).



Wechsel hemmen Rhythmus

Die sehenswerten Ballstafetten suchte man auf Ebser Seite im zweiten Viertel aber vergebens. Durch zahlreiche Wechsel ging der Spielfluss etwas verloren, einige relativ einfache Chancen blieben ungenutzt. Die Weidenberger kamen nun etwas besser ins Spiel und gewannen aufgrund einer Dürreperiode der Ebser von jenseits der Dreipunktelinie sogar das zweite Viertel zum 37:30-Pausenstand.



Coach Hauser appellierte in der Halbzeit an sein Team, den Gegner nicht zu unterschätzen. Diese Worte nahmen sich die Wiesentstädter zu Herzen, denn das dritte Viertel ähnelte sehr dem Spielbeginn. Kombinationen zwischen Thomas Kurth und Kilian Hack auf den Centerpositionen sowie überzeugte und entschlossene Aktionen von den Außenspielern ließen die Offensive wieder sehr attraktiv und effizient werden. Vom schnellen Umschaltspiel profitierte Ebermannstadt nun ebenso wie von den Dreiern von Thomas Dippold und Florian Glöckner (67:46).



Auch wenn die Messe, angesichts eines Vorsprungs von fast 20 Punkten, schon vor dem abschließenden Viertel gelesen schien, wollte der TSV dort genauso weitermachen. Dieses Unterfangen gelang nur bedingt, besonders die nachlässige Verteidigung sorgte für einige leichte Gästepunkte. Diese sollten aber am Ende weder am Ergebnis noch an der allseits zufriedenen Stimmung auf Ebser Seite etwas ändern. Der TSV gewann mit 85:65.

TSV Ebermannstadt: Schneider (9), Günther, Dippold (15), Blos (12), Theiler (3), Glöckner (8), Hack (18), Kurth (8), Schnell (5), Metzner (7), Stadter, Amon.