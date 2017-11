SV Hiltpoltstein erhält die Goldene Raute

Große Freude herrschte beim Hiltpoltsteiner SV im Rahmen der Jahreshauptversammlung. Der Kreisehren-amtsbeauftragte Alexander Männlein zeichnete den Verein im Namen des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) mit der Goldenen Raute aus.



Nachdem der "kleine HSV" bereits 2009 und 2013 die silberne Raute verliehen bekam - eine Zertifizierung, mit der ein Verein demonstrieren kann, dass er in Führung, Organisation, sozialem Engagement und in seinen Angeboten den gesellschaftlichen und sportlichen Anforderungen gerecht wird - war die Steigerung der Ehrungsstufe auf Gold eine logische Folgerung.



Die Goldene Raute ist das zweithöchste Gütesiegel, das der BFV für ein außergewöhnliches Engagement in den Bereichen Ehrenamt, Jugend, Breitensport und Prävention vergibt. hü