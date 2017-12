SV Buckenhofen verpennt den Spielbeginn

Der Sprung in die Bezirksoberliga ist ein großer. Diese Erfahrung mussten die Handball-Herren des SV Buckenhofen als Aufsteiger zum Saisonauftakt bei der TS Herzogenaurach machen. Insbesondere in der ersten Viertelstunde.



Männer, Bezirksoberliga

TS Herzogenaurach - SV Buckenhofen 29:22

Nach dem Ausgleich der TSH-Führung durch Mach zum 1:1 legten die Turner los. Schnell lief der Ball durch deren Reihen, bisweilen zu schnell für die SV-Defensive. Beim 3:2 gelang noch einmal der Anschluss, dann musste Trainer Detlev Hauer nach sieben Minuten beim 6:2 die erste Auszeit nehmen. Doch unmittelbaren Erfolg hatte diese Maßnahme nicht. Das Angriffsspiel der Buckis blieb fehleranfällig, die Abwehr bekam keinen rechten Zugriff auf die TS-Akteure. So stand nach einer Viertelstunde bereits ein 10:3-Zwischenstand auf der Anzeigetafel.



Langsam jedoch fanden auch die Buckis in die Partie. Zum einen störte die auf 5:1 umgestellte Abwehr den Spielfluss der Hausherren ein wenig, zum anderen erspielte man sich fortan doch die eine oder andere Chance. So konnte man den Rückstand verkürzen (12:7/25.), musste jedoch immer wieder akzeptieren, dass im Zweifelsfall der eine oder andere Pfiff eher zugunsten des etablierten Teams und gegen den Aufsteiger ertönte. Bis zur Pause hatte sich der Abstand wieder auf die sieben Tore eingependelt (16:9).



Buckis verpassen den Anschluss

Nach dem Wechsel begannen beide Seiten unkonzentriert, gerade mal zwei Treffer (17:10) gelangen binnen fünf Minuten. Eine stärkere Phase der Hausherren (19:10) beantworteten die Buckis ihrerseits mit druckvollen Aktionen (20:14). Und da, Mitte des zweiten Durchgangs, hatte man Chancen, noch näher heranzukommen und die TSH vielleicht ein wenig zu verunsichern. Doch drei beste Gelegenheiten ließ man ungenutzt, die Turner fanden wieder ihre Linie und zogen auf 24:14 weg. Aufgeben wollte sich der SV in den letzten zehn Minuten jedoch nicht. Nun gelang das, was man sich eigentlich über einen längeren Zeitraum vorgenommen hatte: Mit Ballgewinnen in der Abwehr und folgenden Gegenstößen verkürzte man den Rückstand wieder zum 22:29-Endstand. Das Spiel hat gezeigt: Abgesehen von den ersten 15 Minuten präsentierte sich der SV Buckenhofen als BOL-Team, das in dieser Liga mithalten kann. hgum



SV Buckenhofen: Weber, Zündt; Deittert (1), Distler (5), Forstner, Hauer, Hübnthal (5), Ladwig (2/2), Mach (6/1), Rost, Schwarz (2), K. Winter, M. Winter (1), Wirth.