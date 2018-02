SV Buckenhofen lässt zu viele Chancen ungenutzt

Der Gast aus Eckental - verlustpunktfreier Spitzenreiter der Handball-Bezirksliga - wurde seiner Favoritenrolle gerecht, doch war der Auftritt der HG-Damen wenig meisterlich. Die "Buckis" als letztjähriger Meister hatten - trotz des deutlichen Endergebnisses - durchaus Siegchancen.



Damen, Bezirksliga: SV Buckenhofen - HG Eckental 13:20

Es dauerte lange bis zum ersten Treffer der Buckenhofenerinnen. Viermal waren die Gäste schon erfolgreich gewesen, ehe Lena Knauer - mit Abstand erfolgreichste SV-Werferin der Partie - das 1:4 erzielte. In der Folge mühten sich beide Angriffsreihen, ohne effektiv zu sein. Die Gastgeberinnen kämpften sich dennoch Tor um Tor heran und hatten nach dem 5:6 in der 17. Minute mehrfach die Gelegenheit zum Ausgleich und sogar zur Führung. Doch diese Chancen, unter anderem von der Siebenmeterlinie, blieben ungenutzt. Dazu wurde ein Treffer - es wäre das 7:8 gewesen - nicht anerkannt, da die Schiedsrichter meinten, dass die Pausensirene schon Sekundenbruchteile, ehe der Ball im Netz zappelte, angesprungen war.



In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Die HG-Damen legten ein, zwei Tore vor, die "Buckis" zogen nach (8:10, 10:12). Nach wie vor reichte es jedoch nicht zum Gleichstand - nicht zuletzt wegen vieler vergebener Möglichkeiten, darunter vier Strafwürfe. Dennoch war selbst beim 12:16 fünf Minuten vor dem Ende die Entscheidung noch nicht gefallen. Nun allerdings setzten die HGlerinnen ihre bislang kaum genutzten Größenvorteile ein. Aus dem Rückraum zogen sie bis auf 20:13 davon. Ein verdienter, aber etwas zu deutlicher Sieg.

SVB: Krieg, Wilutzky - Anderl, Bonengel, Brütting (2/1), Dittrich (2), Glöckl (1/1), Heinrich (1),Knauer (6/2), Reitsam (1/1), Rüther, Schnell, Wirth