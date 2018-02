SV Buckenhofen begräbt die Hoffnung

Es gibt rechnerisch immer noch die Chance auf den Klassenerhalt. Doch die absolut unnötige Heimniederlage des SV Buckenhofen in der Bezirksoberliga gegen den Tabellenletzten, insbesondere die Art des Zustandekommens, lassen keine Hoffnung mehr zu. Mit dieser Leistung haben sich die SV-Männer de facto aus der Liga verabschiedet. Warum man so deutlich hinter den engagierten Vorstellungen der letzten Begegnungen zurückblieb, ist unerklärlich. Und der Gegner vermittelte zu keinem Zeitpunkt unbedingten Siegeswillen. Dennoch bleibt nur die Erkenntnis, dass es dies mit der BOL wohl gewesen sein dürfte. Womöglich aber nicht die schlechteste aller Lösungen. Eine Bucki-Jugendspielerin gab zu Protokoll: "Lieber unten oben, als oben unten dabei." Ein Blick in die Zukunft.



Männer, Bezirksoberliga

SV Buckenhofen - TSV Winkelhaid 27:28

Seltsam gehemmt gingen die SV-Männer in diese eminent wichtige Partie. Erst im vierten Anlauf, nach fünf Minuten, gelang der erste Treffer zum 1:1. Die Zuversicht wuchs, als man in der Folge die Führung auf 4:2 (10.) und 8:3 nach einer Viertelstunde ausbaute. Dann allerdings folgte eine ganze Reihe halbherziger Abschlüsse, die den TSV-Torhüter nicht wirklich vor Probleme stellten. So bekamen die Gäste immer wieder Gelegenheiten, den Rückstand zu verkürzen. Über 9:5 (20.) und 11:8 fünf Minuten später waren sie zweieinhalb Minuten vor der Pause zum 11:11 gekommen. Auch die letzte SV-Führung im ersten Durchgang egalisierten die Gäste wiederum, so dass es mit einem Unentschieden in die Pause ging.



Es konnte eigentlich nur besser werden, entsprechend gestalteten die Buckis den Wiederbeginn. Drei Treffer in Folge, danach drei Ballverluste am Stück, wiederum drei erzielte Tore brachten den 18:13-Zwischenstand nach 40 Minuten. Doch gab das den SV-Männern keine Sicherheit. Im Gegenteil: Man baute einen Gegner wieder auf, der eigentlich schon kapituliert hatte. Als man beim 18:15 in doppelter Überzahl auf dem Feld stand, führte dies nicht zu einer Vorentscheidung, sondern zum 18:17. Etliche Ballverluste waren in dieser Phase zu verzeichnen. Wie man eine Überzahl besser nutzt, demonstrierten wenig später die Gäste, als sie in numerischer Überlegenheit den Spielstand von 20:19 auf 21:22 drehten. Noch zehn Minuten waren da zu spielen.



Mehrmals legte nun der TSV vor, immer wieder zogen die Buckenhofener nach und führten fünf Minuten vor Ende (25:24). Dies hatte allerdings nicht lange Bestand. Ausgleich und Führung der Gäste (25:26), erneutes Unentschieden (26:26). Auch in der entscheidenden Schlussphase hatten die Buckis noch ihre Gelegenheiten. Doch nach technischen Fehlern musste man zwei Mal den Ball dem Gegner überlassen, der mit seinen routinierten Akteuren die Möglichkeiten gegen eine eigentlich nicht vorhandene SV-Abwehr - auch die Torhüter waren diesmal kein Faktor - konsequent zum 26:28 nutzte. Der letzte SV-Treffer war dann bedeutungslos.



SV Buckenhofen: Weber, Zündt - Distler (6), Hauer, Hübenthal (2), Ladwig (1/1), Mach (5), Rost (1), Sauer (1), K. Winter (3), M. Winter (5), Wirth (3).