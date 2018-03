SG-Jungspunde brauchen Nerven

Nach dem Abstieg aus der Kreisklasse weht beim TSV Gräfenberg unter Trainer Christian Kuschnig ein neuer Wind. Zum inFranken-Kick gastiert der TSV bei der SG Pinzberg/Gosberg in der A-Klasse 3.



A-Klasse 3 ER/PEG

SG Pinzberg/Gosberg (9.) -TSV Gräfenberg (2.)

Nach dem Abstieg in die A-Klasse übernahm mit Christian Kuschnig ein erfahrener Spielertrainer den TSV und soll die Mannschaft zurück in die Erfolgsspur führen. Der Saisonstart ist mit dem Remis gegen Leutenbach sowie Siegen bei der Pottensteiner Reserve und gegen Muggendorf geglückt. Vorher stand für den neuen Coach Aufbauarbeit an. "Man darf so etwas nicht einfach schlucken. Es ist besser, offen mit den Spielern darüber zu reden und von der Mannschaft klare Veränderungen zu fordern", sagt Kuschnig.



Die Umstellungen klappten immer besser und gerade die Spieler aus der Jugend entwickelten sich gut. Vor allem am größten Problem des vergangenen Jahres wurde gearbeitet: Erzielte Gräfenberg 2016/17 in 30 Partien ganze 33 Treffer, hat der TSV nach drei Begegnungen bereits acht Tore auf dem Konto. Auch die Abwehr stehe sicherer. "Es kann immer besser werden, aber ich glaube, dass wir im Allgemeinen auf einem guten Weg sind", sagt der 31-Jährige. Den ersten Makel gab es beim 3:3 gegen Leutenbach nach 3:1-Führung. "Aus solchen Situationen müssen wir lernen." Vielleicht haben die Städter das schon, denn mit Muggendorf bezwangen sie einen Mitfavoriten. Drei weitere folgen in den Wochen der Wahrheit. Nach dem Gastspiel bei Pinzberg/Gosberg am Sonntag um 15 Uhr ist Mittelehrenbach zu Gast. Anschließend geht es zum Parallel-Absteiger Reuth. Ein konkretes Ziel, wie die direkte Rückkehr in die Kreisklasse, formulieren die Gäste nicht nur angesichts des schweren Auftaktprogramms noch nicht. "Wichtig war mir und den Verantwortlichen, dass wir wieder als Mannschaft auftreten und junge Spieler integrieren", erklärt Kuschnig. "Wir werden nach drei Spieltagen sicher keinen Druck aufbauen, indem wir von einem Aufstieg reden."



Ebenfalls einen Abstieg in die A-Klasse gab es für Matthias Schuhmann, der mit dem TSV Kirchehrenbach eigentlich in die Bezirksliga aufgestiegen ist. Doch der Gosberger entschloss sich zu einer Rückkehr. "Bis auf den Torhüter haben wir nur noch Spieler aus der Gemeinde im Kader. Genau das wollten wir mit dem Zusammenschluss der beiden Vereine erreichen", erklärt SG-Abteilungsleiter Helmut Leidner. Schuhmann soll dem langjährigen Spielertrainer Patrick Glauber (seit 2012) unter die Arme greifen und auf dem Platz seine höherklassige Erfahrung einbringen. "Seine Qualität ist unumstritten. Auch mit Patrick klappt die Zusammenarbeit gut", sagt Leidner.



Lorenzo Gallmetzer aus Buckenhofen, Stefan Heilmann aus Leutenbach und Markus Werner aus Kersbach kehrten ebenfalls in die Heimat zurück. Der einzige Auswärtige kam mit Michael Heiß vom SV Poxdorf. Zudem rückten aus der eigenen Jugend Akteure nach: Fabian Förstel, Jonas Deckert, Simon Galla und Daniel Tiefel geben der Ernte der Pinzberger und Gosberger Jugendarbeit einen Namen. Ohne Glauber liegt das Durchschnittsalter bei knapp 23 Jahren, was sich in der Unerfahrenheit bemerkbar macht. "Klar werden Fehler passieren, die muss man den jungen Spielern zugestehen", sagt der 46-Jährige. Mit Alexander und Christian Bauer haben die beiden Kapitäne die SG in Richtung Schlaifhausen verlassen.



Nach der durch das Aufstiegsrelegationsspiel verkürzten Sommerpause kamen die Gastgeber ordentlich in die Runde. Einem 2:2 bei der SG Wolfsberg/Geschwand II folgte ein 3:1 gegen die Weilersbacher Reserve. Die Partie beim FC Thuisbrunn am vergangenen Freitag fiel nach 55 Minuten beim Stand von 1:0 für die Hausherren dem Wetter zum Opfer. "Von der Qualität her wollen wir in der Spitzengruppe mitspielen", sagt Leidner, der den SV Pretzfeld als Favoriten nennt. Den Nachteil getrennter Auswärtspartien der ersten und zweiten SG-Mannschaft nimmt der Sportvorstand sportlich: "Da kann man wenig jonglieren, aber wir werden das schaffen." Verzichten müssen Glauber/Schuhmann auf Jakob Blank (Urlaub) und Fabian Förstel (verletzt), dafür kann das Duo wieder auf die zuletzt urlaubenden Jakob Förstel, Lukas Zametzer und Deckert zurückgreifen. "Ich sehe beide Teams auf Augenhöhe, die besseren Nerven entscheiden", vermutet Glauber. red