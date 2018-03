Schlaifhausen auf Abstiegsplatz

Sie spielten in den vergangenen Jahren eine starke Rolle in der Bezirksliga, in dieser Saison muss sich Schlaifhausen aber mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen - nach der Niederlage gegen Falkenheim mehr denn je.



Keinerlei Zweifel ließ dagegen Langensendelbach in der Kreisliga aufkommen, während der Verfolger aus Ebermannstadt eine deutliche Pleite kassierte.



Bezirksoberliga

SV Sulzkirchen - TSV Brand 2:7

Der TSV spielte zu Beginn sofort munter nach vorne, konnte aber noch keine wirklichen Großchancen kreieren. Den ersten Dämpfer gab es in der 12. Minute, als die Heimmannschaft in Führung ging. Ab diesem Zeitpunkt gestaltete sich die erste Halbzeit sehr zerfahren. In der 28. Minute kam Brand zum Ausgleich durch Lisa Schreiber per Foulelfmeter. Nach einer Unstimmigkeit in der Verteidigung ging Sulzkirchen erneut in Führung (37.). Aber nur zwei Minuten lang, dann glich Lisa Schreiber durch einen Sonntagsschuss zum 2:2 aus. Nach der Pause zeigte sich Brand wie ausgewechselt, mit mehr Ruhe, viel Übersicht und schnellen Aktionen nach vorn. Susanne Kolb (50.), ein Zwölf-Minuten-Hattrick von Nicole März (55./ 62./67.) sowie Evi Schlagenhaufer (82.) sorgten für den 7:2-Kantersieg des TSV. mk



Bezirksliga

DJK-FC Schlaifhausen - TSV Falkenheim 1:4

Weil Adelsdorf gegen Deutenbach mit 2:1 gewonnen hat, ist Schlaifhausen auf den ersten Abstiegsplatz abgerutscht. Der Tabellen-Zweite aus Falkenheim erwies sich als nicht zu knackende Nuss. Schon zur Pause führten die Gäste mit 3:0. Zwar verkürzte Luisa Wölfel per Foulelfmeter in der 69. Minute auf 1:3, die Wende im Spiel sollte dies aber nicht bedeuten. In der 85. Minute machte Falkenheim den 4:1-Sieg perfekt. red



Germania Nürnberg - SpVgg Effeltrich 1:6

Die in allen Belangen überlegenen SpVgg überzeugte vollkommen: Mit herrlichem Kombinationsfußball stellte man die Germania vor große Probleme. So gingen die Gäste bis zur 30. Minute mit 4:0 in Führung. Eine Unaufmerksamkeit in der 35. Minute gestattete den Ehrentreffer. In Hälfte zwei war nach dem schnellen 5:1 in der 50. Minute die Messe endgültig gelesen. Bei konsequenter Chancenausnutzung hätte es ein richtiges Debakel für Nürnberg geben können. Tore: 0:1 Christina Stein (9.), 0:2 Gina Obert (15.), 0:3 Josephine Obert (26.), 0:4 Christina Stein (30.), 1:4 (35.), 1:5 Christine Schrott (50.), 1:6 Christina Stein (73.).



Kreisliga

DJK Eggolsheim -FC Herzogenaurach 4:1

Drei wichtige Punkte im Abstiegskampf für die DJK Eggolsheim: Die Gäste aus Herzogenaurach hatten aber den besseren Start und gingen nach 22 Minuten mit 1:0 durch Kerstin Peetz in Führung. Eggolsheim hielt dagegen. Nach einem Eckball, den Larissa Grimm in die Mitte brachte, nahm Viktoria Schlund den Ball direkt und verwandelte zum Ausgleich (33.). Danach blieb Eggolsheim am Drücker, nach einer schönen Freistoß-Flanke von Magdalena Dötzer auf Larissa Grimm netzte diese zur Führung ein - 2:1 (40.). In der zweiten Hälfte wogte das Spiel hin und her, wobei Herzogenaurach die klareren Chancen hatte. Eggolsheim verlegte sich aufs Kontern. Ein solcher führte zum 3:1, als Viktoria Schlund mit einer Flanke Magdalena Dötzer in der Mitte bediente und diese ebenfalls per Direktabnahme einschob. Den 4:1-Endstand markierte die starke Viktoria Schlund selbst, als sie nach einem Abpraller den Ball gekonnt über den Torwart ins Tor lupfte (82.). mgö



TSV Ebermannstadt - FC Pegnitz II 0:4

Deutlich ist der personell gebeutelte TSV gegen die FC-Reserve unter die Räder gekommen, steht aber weiterhin auf dem zweiten Platz. Bis zur Pause und dem 0:1-Rückstand war Ebermannstadt noch im Rennen, ein Doppelschlag sollte dann aber die Entscheidung bringen. Tore: 0:1 Sofia Cieslik (18.), 0:2 Nadine Kolb (63.), 0:3 Julia Looshorn (68.), 0:4 Luna Müller (87.). red



SpVgg Hüttenbach - SV Langensendelbach 0:4

Langensendelbach wird die Niederlage des TSV Ebermannstadt wohlwollend registriert haben, hat man doch durch den 4:0-Sieg in Hüttenbach den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausgebaut. Zunächst tat sich der SVL aber schwer, den Defensivverbund zu knacken. In der ersten Halbzeit wollte kein Tor gelingen. Das änderte sich aber nach Wiederbeginn, auch weil den ohne Wechseloptionen angereisten Hüttenbacherinnen die Kräfte schwanden. Und nun war die Zeit von Janin Müller gekommen: Sie erzielte erst einen Hattrick (62./76./84.) und legte in der Schlussminute noch den Treffer zum 4:0-Sieg nach. tsc



Kreisklasse 1

SC Gremsdorf - SpVgg Effeltrich II 12:0

Von Anfang an ließ Gremsdorf keine Zweifel aufkommen, wer dieses Spiel gewinnen würde. Effeltrich wehrte sich nach Kräften, hatte aber einen rabenschwarzen Tag erwischt und lag schon zur Pause mit 0:9 hinten. In der zweiten Hälfte nach einer klaren Ansprache der Trainer und einigen Umstellungen hielten die Gäste das Spiel offen und kamen sogar zu Torchancen. Als Effeltrich gegen Ende verletzungsbedingt in Unterzahl spielen musste, machten die Bixn das Dutzend voll. rh