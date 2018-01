Rückkehr nach 17 Jahren

Ab Sommer wird bei den Fußballern des TSV Neunkirchen ein alter Bekannter das Traineramt übernehmen, der bereits um die Jahrtausendwende für eineinhalb Saisons den damaligen Bezirksligisten coachte: Harald Gerstner heißt der alte bzw. neue Mann.



TSV-Urgestein Mario Hofmann ist mittlerweile Abteilungsleiter beim TSV und war bereits als Spielleiter bei den Brandbachkickern tätig, als Harald Gerstner im Dezember 2000 das Traineramt übernommen hatte. "Ich bin jemand, der mit allen unseren ehemaligen Trainern noch Kontakt hat und sie in der Weihnachtszeit anruft, um ihnen schöne Feiertage und ein frohes neues Jahr zu wünschen", sagt Hofmann. Als er Ex-Trainer Gerstner am Apparat hatte, landete das Gespräch unweigerlich bei der Trainerfrage des TSV Neunkirchen, nachdem der bisherige Trainer Jojo Müller den Verein Richtung SpVgg Erlangen verlassen wird.



Der TSV war auf der Suche nach einem Nachfolger und Harri Gerstner hat mittlerweile beruflich weniger um die Ohren, so dass bei beiden die Idee aufkam, sich über ein Engagement zu unterhalten. "Die Gespräche liefen so überragend, dass wir uns schnell einig waren", freut sich der Abteilungsleiter. Zwei weitere Kandidaten waren im Gespräch und wären ebenfalls gute Trainer gewesen, das Gesamtpaket habe bei Gerstner jedoch am besten gepasst.



Der 50-Jährige wohnt in Rednitzhembach bei Schwabach. Zum Sportgelände des TSV sind es etwa 50 Kilometer, was aufgrund der guten Anbindung aber kein Problem darstellt. "Ich habe mir schon früher einen Radius von 60 Kilometern als Trainer gesetzt", sagt Gerstner, der den Weg nach Neunkirchen noch bestens kennt. Spieler von damals, als er schon einmal das Zepter des TSV in der Hand hielt, stehen aktuell freilich nicht mehr auf dem Feld. Mittlerweile sind es eher die Söhne, die auflaufen, wie beispielsweise Kevin Hofmann, Sohn des Abteilungsleiters. "Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Aufgabe. Wir lagen mit unseren Ansichten von Beginn an auf der gleichen Ebene", sagt Gerstner.



Ziel je nach Ausgangslage

Die aktuelle Saison des TSV in der Kreisliga 2 hat Gerstner verfolgt. "Die Mannschaft ist richtig gut. Sie hatte zwar eine kleine Delle vor der Winterpause, aber die werden wahrscheinlich auch die anderen vorderen Mannschaften irgendwann bekommen", meint der neue Coach. Mit dem Coach Jojo Müller verbindet Gerstner eine lange Freundschaft. "Wir kennen uns seit 25 Jahren oder länger." Auf diversen Sportplätzen standen sie sich jahrelang gegenüber und lernten einander zu schätzen. "Das Ziel in der neuen Saison geht in zwei Richtungen. Wenn Neunkirchen aufsteigt, zählt natürlich nur der Klassenerhalt, wenn nicht, dann wollen wir einen erneuten Anlauf starten", sagt Gerstner.