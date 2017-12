Räuber jagt den SV Buckenhofen

Der SV Buckenhofen hat eine überragende Hinrunde in der Fußball-Kreisliga 1 ER/PEG gespielt. Die Mannschaft von Trainer Helmut Wolff ging nur ein Mal als Verlierer vom Feld und führt die Tabelle verdient an, die Konkurrenz sitzt dem SVB allerdings im Nacken. Mirko Strässer von unserem Partnerportal anpfiff.info hat sich mit Kapitän Dennis Ludwig unterhalten.



Mit 46 Toren stellt der ehemalige Landesligist den besten Angriff der Liga, lediglich fünf Gegentreffer sind ebenfalls Bestwert. Und das trotz mäßiger Grundlage. "Aus meiner Sicht war die Vorbereitung teilweise nicht so, wie wir es wollten. Wir mussten uns mit den Neuzugängen erst einmal finden", erinnert sich Kapitän Dennis Ludwig.



Siegermentelität gezeigt

Umso zufriedener ist der 23-Jährige verständlicherweise mit der bisherigen Runde: "Offensiv und defensiv läuft es überragend. Am Ende haben wir genau so gespielt, wie der Trainer das will. Wir haben Siegermentalität gezeigt." Die letzten sechs Spiele vor der Winterpause gewann der Spitzenreiter mit einem Torverhältnis von 24:1. Obwohl die "Buckis" auch das Gipfeltreffen mit Zeckern knapp für sich entschieden, liegt die SpVgg bei einer ausgetragenen Partie weniger nur vier Zähler zurück.



Laut Ludwig habe das Team das System inzwischen verinnerlicht und die Vorgaben des seit Beginn der vergangenen Saison amtierenden Trainers über das komplette Kalenderjahr hinweg stetig besser umgesetzt. "Wir treten als geschlossene Mannschaft auf, alle verteidigen zusammen und alle greifen zusammen an", sagt der Spielführer. Auch die Neuzugänge hätten sich gut integriert.



Einen davon greift der das starke Kollektiv betonende Kapitän heraus: Jonas Weber kam von Ligarivale Hallerndorf und traf in 15 Einsätzen 16 Mal. Damit führt er zusammen mit Zeckerns Stefan Räuber die Torschützenliste der Kreisliga 1 an. "Wir wussten vorher, wie gut er ist. Dass er direkt so einschlägt, wussten wir aber nicht. Was er auf dem Platz zeigt, ist schon stark. Speziell sein Kopfballspiel ist überragend, so etwas ist vielleicht sogar bis in die Landesliga selten zu finden", lobt Ludwig.



Zeckern kann nachziehen

Auch der Rest des Teams habe einen überragenden Job gemacht und sich dadurch Platz 1 verdient. Aber so gut sich die Zahlen der "Buckis" lesen, der Vorsprung auf Zeckern und Heßdorf beträgt nur vier Punkte. Die Mannschaft von Spielertrainer Manuel Kilger hat sogar ein Nachholspiel in der Hinterhand und könnte den Rückstand auf einen Zähler reduzieren. "Unser Ziel ist definitiv, Meister zu werden", sagt Ludwig. "Aber wir brauchen dieses Jahr viele Punkte, denn Zeckern und Heßdorf lassen wenig Federn. Wir müssen daher jede Begegnung hochkonzentriert angehen."



Nicht nur die Konkurrenz hatte Buckenhofen auf dem Schirm, auch der SVB selbst wollte oben mitspielen. Dass es so gut läuft, damit war aber nicht unbedingt zu rechnen. "Das zeigt sich immer erst im Lauf der Runde", findet der 23-Jährige, der sich mit seinen Kollegen im Dreikampf um den Titel behaupten will. Die weiteren Verfolger Oesdorf, ATSV Erlangen und Möhrendorf haben schon einen etwas größeren Rückstand auf die Spitzengruppe. "Ich glaube, dass uns Heßdorf und Zeckern am gefährlichsten werden. Den ATSV fand ich auch sehr gut, aber die Erlanger haben am Ende der Hinrunde den ein oder anderen Punkt liegen gelassen", berichtet Ludwig, der die Rolle des Gejagten gerne annimmt.



Trainingswochenende beim SVB

Bevor der SVB die zweiten 15 von 30 Schritten in Richtung Meisterschaft gehen kann, steht die Wintervorbereitung an. Ins Trainingslager geht der Tabellenführer nicht, dagegen wird es wie gewohnt ein Wochenende an der Staustufe mit einigen Einheiten und Spielen geben. Coach Wolff habe viele Testspiele ausgemacht. "Das gefällt uns besser als Training. Und ich glaube, dass Vorbereitungsspiele am sinnvollsten sind, denn daraus kannst du am meisten lernen", sagt Ludwig.