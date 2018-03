Platz gefroren: Jahn sagt sein Heimspiel ab

Der Auftakt ins neue Pflichtspiel-Jahr findet für die Bayernliga-Fußballer der SpVgg Jahn Forchheim erst mit Verspätung statt: Wie alle angesetzten Bayernliga-Spiele an diesem Wochenende wurde auch die Heimpartie des Jahn am Samstag gegen den SV Erlenbach abgesagt.



Stattdessen tritt die Mannschaft von Christian Springer am Samstag um 10 Uhr zu einem Testspiel beim TSV Neudrossenfeld an, der einen Kunstrasenplatz sein Eigen nennen darf.



Nach dem Dauerfrost der vergangenen Tage ist das Geläuf in Forchheim nicht bespielbar, wie Abteilungsleiter Uwe Schüttinger sagt. "Der Platz ist knüppelhart, wie eine gefrorene Buckelpiste. Über den Winter hatten wir das Gras etwas höher stehen lassen. Für einen Erwachsenen ist es aktuell schwer, überhaupt darauf zu laufen."



Der Start in die Restrückrunde wird sich also verschieben, das nächste Bayernliga-Spiel ist heute in einer Woche bei der SpVgg Weiden angesetzt.



Wie wichtig es war, auf der Torhüterposition zu reagieren und den zuletzt vereinslosen Matthias Götz zu verpflichten, zeigt sich dieser Tage: Eigentlich hoffte der Verein, nun wieder auf Tino Stahl bauen zu können. Der Einstieg ins Training verzögert sich allerdings, es stehen noch weitere Untersuchungen an. "Es ist nicht absehbar, wann Tino fit ist. Zum Glück haben wir reagiert und Matthias Götz geholt. Somit haben wir auf dieser Position etwas Ruhe", sagte Teammanager Mesut Kimiz.