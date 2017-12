Platz 2 für Eckert und Monath im Doppel

Beim TTC Rugendorf fanden die Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der C-Schüler statt. Unter den 24 Jungen wiederholte Noah Leffer vom FC Adler Weidhausen seinen Titelgewinn. Bei den nur fünf Mädchen siegte Svenja Schirm vom TSV Bad Rodach.



Da sich nicht nur die Sieger, sondern die vier Erstplatzierten für die "Bayerische" qualifizierten, haben diesen Sprung noch Nils Schlembach (2./SV Berg), Oskar Fiedler (3./TTC Unterzettlitz) sowie Valentin Monath vom TSV Ebermannstadt als Vierter geschafft.



Drei souveräne Auftritte legte Monath nicht nur in seiner Gruppe (9:0 Sätze), sondern auch in seiner ersten Begegnung unter den besten Zwölf hin. Im Viertelfinale schaffte er es gegen Malte Rill vom TTC Hof, das Ruder nach 0:2-Satzrückstand herumzureißen (7:11, 10:12, 11:7, 12:10, 11:9). Im Halbfinale hatte er aber mit Nils Schlembach (SV Berg) einen hartnäckigen Kontrahenten, der ihn in allen drei Durchgängen niederhielt (8:11, 6:11, 10:12). In der Partie um den dritten Platz zog er gegen Oskar Fiedler vom TTC Unterzettlitz in den Durchgängen eins und zwei stets in der Verlängerung den Kürzeren (12:14, 11:13). Im dritten Satz trumpfte Monath zwar mit 11:5 auf, doch im Anschluss unterlag er fast genau so deutlich (6:11). Damit verpasste er mit Rang 4 zwar einen Podestplatz, jedoch hat er damit noch die Teilnahmeberechtigung an der "Bayerischen" erworben.



Das Hauptfeld der besten Zwölf hatte noch Vincent Eckert vom SV-DJK Eggolsheim erreicht. Hier hatte er gleich in seinem ersten Treffen das Nachsehen - und zwar gegen Monath. In der Partie um den elften Platz setzte sich Eckert gegen Jonas Brendel vom TTC Wohlbach ohne Satzverlust durch.

Im Doppel schrammte Valentin Monath mit seinem Partner Vincent Eckert knapp am Titelgewinn vorbei. Beide lieferten sich mit dem Duo Müller/Walter (TSV Ebersdorf) ein Match auf Augenhöhe. Als es nach dem 2:2 (9:11, 11:8, 8:11, 11:8) in den Entscheidungssatz ging, häuften sich etwas die Fehler. Die Gegner bekamen mehr und mehr Übergewicht und behielten mit 11:7 die Oberhand. Auf ihrem Weg ins Endspiel gaben Monath und Eckert in drei Begegnungen nur einen Satz ab. hf