Neuer Kreisliga-Anlauf für Bavaria Waischenfeld

Während der Großteil der Teams aus dem Spielkreis Erlangen/Pegnitzgrund noch eine Woche warten muss, beginnt im Spielkreis Bamberg/Bayreuth am Wochenende wieder der Ernst des Fußballer-Lebens. Eine gute Rolle will Bavaria Waischenfeld nach dem Aufstieg in der Kreisliga Bayreuth spielen, auf Heiligenstadt und Teuchatz warten zum Auftakt in der Kreisklasse 2 schwere Auswärtsspiele bei Kreisliga-Absteigern.



Kreisliga Bayreuth

SV Bavaria Waischenfeld - SV Mistelgau

Er ist sicherlich der Königstransfer der Waischenfelder: Mit Johannes Schatz hat sich ein höherklassig erfahrener Mann dem Aufsteiger angeschlossen. Der 27-Jährige kommt vom BSC Saas Bayreuth und hat bislang immer mindestens in der Bezirksliga gespielt. Nun soll er der Innenverteidigung noch mehr Halt verleihen und fungiert außerdem als Co-Trainer von Sebastian Ott auf dem Platz. Ein Grund für den Wechsel nach Waischenfeld war auch die Tatsache, dass sein Bruder Benjamin beim SV im Tor steht - und die Waischenfelder intensiv geworben hatten. "Es hat mich gerührt, dass sie sich so um mich bemüht hatten", sagte Schatz. Einen Abgang gibt es in Waischenfeld nicht zu verzeichnen, mit Thorsten Schrenker kommt aber geballte Mittelfeld-Erfahrung vom ASV Aufseß. Die Nachwuchsstürmer Rene Junk und Julian Ritter aus der eigenen SG mit Pottenstein und Kirchahorn ergänzen den Kader. Am Sonntag um 15 Uhr darf sich die Bavaria zum Saisonauftakt über ein Heimspiel gegen den SV Mistelgau freuen. red



Kreisklasse Bamberg 2

FC Altendorf - SC Markt Heiligenstadt

Nicht einfach wird die Spielzeit für den letztjährigen Tabellenvierten SC Heiligenstadt, schließlich muss die Mannschaft von Spielertrainer Johannes Veth einen personellen Aderlass verkraften. Mit Patrick Hübschmann (Karriereende), Stefan Richter (Moggast) und Benedikt Kroack (pausiert) haben gleich drei Leistungsträger den Verein verlassen, auch der in der Schlussphase der Saison gesetzte Pascal Hofmann (Muggendorf) schnürt die Schuhe künftig woanders. Die Lücke versucht man mit dem verbliebenen Personal und aufgerückten Nachwuchsakteuren zu schließen. Dementsprechend zurückhaltend äußert sich Veth über die Ziele: "Wir sehen uns nicht im Kreis der Aufstiegsfavoriten, ein einstelliger Platz sollte aber drin sein und ist auch das Ziel. Die Vorbereitung lief ganz gut, wir haben uns bewusst echte Herausforderungen in den Testspielen gesucht", wie Veth betont. Die Kreisklasse 2 sei dieses Jahr jedoch stark besetzt, eine Kostprobe gibt es für Heiligenstadt schon am ersten Spieltag, wenn am Sonntag um 15 Uhr die schwere Auftaktpartie bei Kreisliga-Absteiger FC Altendorf ansteht. "Altendorf gehört zu den Top-Favoriten, es wird also eine sehr schwere Aufgabe. Wir wollen die Favoriten in dieser Saison ärgern, vielleicht gelingt uns ja gleich eine Überraschung", so der Spielertrainer. kow



DJK Königsfeld -DJK Teuchatz

Nach Rang acht setzt die DJK Teuchatz ihre Ziele etwas höher an. Der sportliche Leiter Mario Schick wünscht sich vor allem "mehr Konstanz, wir hätten letztes Jahr weiter oben landen können. Daher wollen wir uns natürlich weiter verbessern." Eine Platzierung unter den ersten Fünf gibt das Teuchatzer Urgestein als Wunschziel aus. Um dies zu erreichen, ist das Team von Trainer Bernd Schütz mit Jannik Nüsslein und Torhüter Benedikt Hoh durch zwei junge und bestens ausgebildete Neuzugänge verstärkt worden. Gemeinsam absolvierten die 20-Jährigen im Vorjahr 15 Einsätze für die Bezirksliga-Zweite der DJK Don Bosco und werden das spielerische Niveau sicherlich anheben. Die Vorbereitung lief insgesamt "vielversprechend, wir haben gute Einheiten absolviert und hatten eine hohe Trainingsbeteiligung", so Schick. Zum Auftakt geht es am Sonntag um 15 Uhr nach Königsfeld, die DJK kehrt in den Bamberger Kreis zurück. "Königsfeld ist ein Absteiger, der uns das Leben sicher nicht einfach machen wird. Wir werden aber auf Sieg spielen und wollen dann auf der Huppendorfer Kerwa feiern." kow



TSV Scheßlitz - ASV Aufseß

Nicht sonderlich gut lief die Vorbereitung für den ASV Aufseß, verletzungsbedingte Ausfälle und personelle Engpässe prägten das Geschehen, die Ergebnisse (z.B. ein 3:2 gegen Sportring Bayreuth) stimmten dennoch. Personell hat sich bei der Mannschaft um Spielertrainer Martin Taschner relativ wenig getan, mit dem aus der Jugend aufrückenden Dominik Holl verstärkt man sich vornehmlich in der Breite, in Kapitän Leo Hilfenhaus und Thorsten Schrenker haben den Verein jedoch zwei langjährige Leistungsträger verlassen. Da weitere Neuzugänge praktisch ausgeschlossen wurden, zeigt sich Abteilungsleiter Christian Rether vor Beginn der neuen Spielzeit relativ bescheiden: "Wir haben kein konkretes Ziel für die nächste Saison, wollen aber so schnell wie möglich 40 Punkte erreichen." Zum Auftakt in der Bamberger Kreisklasse 2 geht es am Sonntag um 15 Uhr für den ASV nach Scheßlitz. kow



Kreisklasse Bamberg 3

SpVgg Stegaurauch II -DJK Schnaid/Rothensand

Keine externen Neuzugänge, dafür fünf Spieler, die aus der JFG Regnitzgrund eingebaut werden: Die DJK Schnaid/Rothensand setzt intensiv auf den eigenen Nachwuchs. "Die Jungs integrieren sich wirklich super, das ist auch ein Zeichen, welche gute Arbeit in der JFG geleistet wird", sagt die DJK-Vorständin Liane Schwarzmann. In der vergangenen Saison lief die DJK als Elfter ins Ziel, eine Platzierung, mit der sie in Schnaid auch in dieser Saison zufrieden wären. "Das vorrangigste Ziel ist natürlich, so schnell wie möglich den Klassenerhalt herzustellen", so Schwarzmann. Auf der Kommandobrücke hat weiterhin Bernhard Limmer das Sagen, Unterstützung bekommt er nun von Heinrich Bittel, einem Röbersdorfer, der schon als Trainer in der JFG fungierte. Das erste Saisonspiel führt die DJK am Samstag um 17.30 Uhr zur SpVgg Stegaurach II. red



A-Klasse Bamberg 1

FC Wacker Trailsdorf - FC Frimmersdorf

Vieles hat sich getan beim FC Trailsdorf nach dem bitteren Abstieg aus der Kreisklasse, wodurch der einstige Bezirksoberligist am vorläufigen Tiefpunkt angekommen ist. Spielleiter Andre Wichert sieht dennoch keinen Grund, Trübsal zu blasen: "Der Abstieg war für den ganzen Verein eine Riesenenttäuschung, dadurch ist ein Neuaufbau zwingend notwendig geworden, den wir nun angehen wollen." Dafür verpflichtete man mit Tim Stärk (Breitengüßbach) einen höherklassig erfahrenen Mittelfeldakteur, der auf dem Platz eine Führungsrolle einnehmen und die Mannschaft als Trainer begleiten soll. Die Vorbereitung lief "sehr gut, mit einem Schnitt von 24 Spielern bei den Einheiten kann man von einer erfolgreichen Vorbereitung sprechen", so Wichert. Abgesehen von Tim Stärk konnte der FC vier weitere Akteure verpflichten, für Wichert sind vor allem David Förtsch (FC Strullendorf, U19) und Pascal Rubner (eigene Jugend) charakterstarke und motivierte Neuzugänge, mit denen man etwas Langfristiges aufzubauen versucht. "Wir wollen guten Fußball spielen, was am Ende herausspringt, werden wir sehen", ist Wichert geduldig. Zum Auftakt am Sonntag um 15 Uhr erwartet Trailsdorf mit Frimmersdorf gleich einen echten Prüfstein. kow