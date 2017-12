Neuer Coach: Buckenhofen gräbt Schatz aus

Der SV Buckenhofen hat in der Handball-Bezirksoberliga die dritte Pleite in Folge kassiert und bleibt Tabellenletzter. Nach dem ersten Rückrundenspiel gegen die TS Herzogenaurach gaben die "Buckis" die Verpflichtung eines neuen Trainers bekannt, der den vor zwei Wochen zurückgetretenen Detlev Hauer und den gegen die TSH interimsweise auf der Bank gesessenen Siegbert Bauer ersetzt.



Für die Gästemannschaft um Trainer Ingo Kundmüller war es bereits das letzte Ligaspiel des Jahres, der SVB hat am Samstag noch das Kellerduell mit dem HC Weiden vor der Brust. Dann wird Christoph Schatz das Team betreuen. Er begann seine Handballkarriere beim TSV Ebermannstadt und stieß vor vielen Jahren als junger Mann zum SVB, für den er mehr als 250 Spiele absolvierte, die meisten davon in der Bezirksoberliga. In diesem Jahr besuchte er die Ausbildungsseminare zum C-Trainer und schloss diese mit der Gesamtnote 1 ab.



In einem ersten Ausblick deutete der neue Übungsleiter an, vermehrt an der Stabilität der Abwehr arbeiten zu wollen. Ein wenig Erfahrung hat der Neue auch schon: Unter seinem Kommando hat sich die B-Jugend der "Buckis" in ihrer Liga an die Tabellenspitze gespielt. Zwar werde es nach der jüngsten Niederlage gegen Herzogenaurach immer schwerer, den Klassenerhalt zu erreichen, die Vereinsverantwortlichen sehen aber das Potenzial in der Mannschaft und hoffen, dass Schatz die richtigen Impulse gibt. red



SV Buckenhofen - TS Herzogenaurach 23:38

Bis zum 4:4 schien es eine ausgeglichene Partie zu werden, doch bereits ab der siebten Minute setzte sich die TSH durch hervorragendes Zusammenspiel mit ihrem Kreisläufer auf 7:4 ab und zwang Buckenhofen zu einer frühen Auszeit. Danach waren die Herzogenauracher noch effektiver und eilten bis vier Minuten vor der Pause vorentscheidend auf 19:9 davon. Die Schuhstädter durchbrachen die Heimabwehr immer wieder dank eines strukturierten Aufbauspiels und schlossen mit teilweise sehenswerten Aktionen konsequent ab. Der erst 17-jährige Johannes Bellmann dirigierte geschickt seine Nebenleute, so dass die Gäste bis zum Seitenwechsel auf ein nahezu uneinholbares 22:10 erhöhten.



Mit Wiederanpfiff stockte der TS-Motor aufgrund einiger teils unnötiger Zeitstrafen gegen die Turnerschaft. Trotz Unterzahl ließen die Mittelfranken aber nur wenige Torchancen der "Buckis" zu und hielten die Tordifferenz konstant. Der Gästecoach gab fortan allen Akteuren - vor allem den jüngeren - Einsatzzeit; so stand dem SVB in der zweiten Halbzeit eine Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von gerade einmal 20 Jahren gegenüber.



Zwar fehlte es den Gästen zu Beginn der zweiten 30 Minuten an Konsequenz, was den Buckenhofenern die Möglichkeit gab, auf 20:30 zu verkürzen, aber das reichte nicht einmal für einen Funken Hoffnung beim Schlusslicht. Denn dann bestätigten alle TSHler das Vertrauen ihres Trainers und zeigten ansprechenden Leistungen. Die Abwehr stand wieder solide und agierte bissiger, im Angriff gelangen selbst unerwartete, aber sehenswerte Aktionen in verschiedenen Formationen. Erwähnenswert war das Schlagwurftor des Rechtsaußen Tobias Wayand, ehe das deutliche 23:38 feststand.



Rote Laterne abzugeben

Mit einem Erfolg gegen Weiden würde Buckenhofen nicht nur seinem neuen Coach einen perfekten Einstand liefern, sondern auch dir Rote Laterne an Winkelhaid abgeben, wenn der TSV nicht gegen den ESV Regensburg gewinnt. Zudem wäre der SVB dann wahrscheinlich punktgleich mit Sulzbach-Rosenberg II auf Platz 10. YW

SVB: Weber, Zündt - Wirth (1), Schwarz, Ladwig (4/2), Distler (4), Hauer (3), Sainz-Derut, Hübenthal (2), Mach (6), Forstner, Moritz Winter (3)