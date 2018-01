Michael Hutzler verlängert bis 2020

Michael Hutzler und der FC Eintracht Bamberg - eine Verbindung, die zu passen scheint: Der Tabellenführer der Bezirksliga Oberfranken West hat seinen Trainer nun um zwei weitere Jahre bis 2020 an sich gebunden, der bisherige Vertrag galt nur bis zum Saisonende.



"Nicht nur unsere jungen Spieler, auch Michael Hutzler hat in den letzten Wochen einige Anfragen von anderen, auch höherklassigen, Vereinen bekommen. Klar, unser aktueller Erfolg weckt woanders Begehrlichkeiten", teilte Vorstandsmitglied Sascha Dorsch mit.



Umso mehr Zufriedenheit herrscht an der Armeestraße, dass der langjährige Ex-Trainer der SpVgg Jahn Forchheim gleich um zwei Jahre verlängert hat. Der Übungsleiter fühlt sich wohl beim FCE, "daher habe ich mich für einen Verbleib entschieden. Die Mannschaft ist intakt, sehr willig und erfolgreich. Im Umfeld wird viel und gut gearbeitet, das gefällt mir, jeder erfüllt seine Aufgabe. Es ist zu sehen, dass es Schritt für Schritt vorangeht, hier ist etwas am Entstehen. Da möchte ich gerne weiter mit dabei sein."



Dabei wird auch künftig der Fokus darauf liegen, junge Talente aus dem eigenen Nachwuchs in den Kader zu integrieren. "Das ist eine Aufgabe, bei der es im Verein keine zwei Meinungen gibt und die ich mit viel Freude weiter angehen werde", so Hutzler.



Konstanz gibt es auch auf dem Position des Torwarttrainers. "Christian Cana wird auch in der neuen Saison unsere Keeper betreuen", so Dorsch.



Hutzler wird ab der neuen Saison jedoch nicht mehr von Christian Ott unterstützt, dieser steht ab Sommer als Spieler und Co-Trainer nicht mehr zur Verfügung. "Christian hat uns mitgeteilt, dass er den nächsten Schritt gehen und als Spielertrainer eine neue Aufgabe übernehmen möchte", heißt es in der Meldung über den zum FC Röbersdorf wechselnden Fußballer. Wer Ott als Co-Trainer nachfolgt, wird sich in den nächsten Tagen klären. "Hier sind wir in sehr guten Gesprächen und bereits sehr weit mit unserem Wunschkandidaten", sagte Dorsch. red