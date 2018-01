LG Forchheim auf Medaillenjagd

Durch ihre Erfolge bei den nordbayerischen Hallenmeisterschaften reisten die Leichtathleten der LG Forchheim hochmotiviert zur "Bayerischen" in die Lindehalle nach München. Besonders die Männer bereiteten am ersten Tag viel Freude, allen voran Moritz Hecht, der mit drei Medaillen die Erwartungen erfüllte. Im 60m-Sprint steigerte er sich als Vorlauf- und Zwischenlaufsieger über 6,96 und 6,91 Sekunden bis zum Finallauf. In einem denkwürdigen Rennen drückte er seine Zeit auf 6,80 Sekunden und wurde Zweiter hinter dem haushohen Favoriten Aleksandar Askovic (Augsburg, 6,70 s). Das bedeutete für Hecht zudem einen oberfränkischen Hallenrekord. Der Forchheimer ist in der deutschen Bestenliste weit vorn und hat das Ticket für die "Deutsche" in Dortmund in drei Wochen gelöst.



Für ein besonderes Erlebnis sorgte die 4x200m Staffel der Männer. Hier musste man nach dem nordbayerischen Titel auf zwei Positionen umbesetzen. Die Nervosität war aber gänzlich unbegründet: Hinter der favorisierten Münchner Staffel kamen die Forchheimer hauchdünn an ihre Bestzeit aus dem Vorjahr mit 1:30,75 Minuten heran. Zusammen mit seinen erfahrenen Teamkollegen Moritz Hecht, Jano Schubert und Dominik Eckner konnte besonders der 15-jährige Jonas Saffer überzeugen, der als Youngster im Team das erste Mal im Stadionrund auf der 200m-Distanz unterwegs war. Zuvor war er bereits bei der U18 ins 60m-Finale vorgestoßen, wo er mit Bestzeit von 7,24 s einen sehr guten vierten Platz belegte.



Dominik Eckner hatte sich mit 7,23 s bei den Männern fürs Halbfinale qualifiziert und dort in 7,20 s eine neue Bestzeit erzielt. Im Weitsprung gelang ihm das Kunststück, zum wiederholten Male seine Bestmarke von 6,72 m zu springen, was Rang 5 bedeutete.

Wie gewohnt hohe Sätze machte das Forchheimer Hochsprung-Ass Jano Schubert: In einer erstklassigen Konkurrenz fehlte ihm im Winter noch die Stabilität in Anlauf und Technik. Nach im ersten Versuch übersprungenen 1,87 m landete er am Ende auf Rang 7.



Bei den Frauen waren die Forchheimer in starken Konkurrenzen mit international erfahrenen Läuferinnen vierfach vertreten. Auch hier stellten die 60m-Sprints den Auftakt dar. Janina Buck (8,15 s) und Svenja Heidecke gelangten dabei ebenfalls bis in die Halbfinals, mit Bestzeit von 8,09 Sekunden lief Heidecke nach langer Verletzungspause wieder zu alter Stärke auf. Lina Ende (8,21 s) und Katharina Eckner (8,30 s) beendeten ihre Vorläufe als Fünfte und Sechste. Einen gleichmäßigen Rhythmus scheint Lina Ende auf der 400m-Distanz gefunden zu haben. Nach einem perfekt eingeteilten Rennen wurde sie Vierte (61,37 s).



Schindzielorz auf Treppchen

Am zweiten Tag der Meisterschaften verstärkte Altmeister Jan Schindzielorz das LG-Team. Nachdem er am Tag zuvor beim Seniorenmeeting in Fürth den deutschen Hallenrekord der M40 über 60m Hürden auf erstklassige 8,15s verbesserte, gelang ihm in München eine weitere Steigerung auf 8,11s (3.), nur zwei Zehntel hinter den Top-Favoriten. Mit dieser Zeit dürfte auch er bei den deutschen Meisterschaften der Aktiven in Dortmund antreten und hätte damit gute Chancen auf eine Final-Teilnahme. Medaille Nummer 3, diesmal in Bronze, gab es für Moritz Hecht über das 200m-Stadionrund: Mit 21,95 Sekunden erbrachte er zum zweiten Mal die erforderliche Qualifikationsleistung und wird bei den nationalen Titelkämpfen auch über diese Distanz an den Start gehen.



Beim Seniorensportfest in Fürth starteten zuvor weitere Aktive der LG in den höheren Altersklassen: Christine Prieglmeir überzeugte neben den Kurzsprintresultaten (60m in 8,24 s, 100m in 13,20 s) besonders auf der 400m-Distanz in 61,61 s bei der W35. Sprungspezialistin Veronika Prell lieferte mit 4,44 m im Weitsprung der W30 eine ansprechende Leistung ab. Otto Götzl griff in der M75 zwar zum schweren Eisen, zeigte mit 8,16 m im Kugelstoß aber, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört.