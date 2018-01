Kopfschmerzen nach erstem Test

Von der zweiten Halbzeit sah Mesut Kimiz fast gar nichts mehr. Der Teammanager des Jahn war als Sanitäter gefragt, führte erst Philipp Nagengast mit einer Platzwunde vom Platz und nahm später in der Kabine Tino Stahl in Empfang. Erstes Testspiel, gleich zwei Verletzte: Kimiz und die SpVgg hatten sich den Auftritt bei der Club-Reserve sicher anders vorgestellt: "Das ist wirklich bitter, wir können jetzt nur das Beste hoffen."



Immerhin: Nagengast wird nach dem fünf bis sechs Zentimeter langen Cut schon in den kommenden Tagen wieder ins Training einsteigen. Anders stellt es sich wohl bei Torhüter Stahl dar, der sich in der ersten Halbzeit das linke Knie verdreht hatte. Die erste Diagnose lautet auf Außenbandriss, Klarheit wird eine weitere Untersuchung bringen. Eine Pause von rund sechs Wochen scheint aber unumgänglich. In der Folge stand mit Patrick Oeser zwar ein gleichwertiger Ersatz im Tor des Bayernligisten, allerdings hat der 21-Jährige noch immer Beschwerden an der Schulter - die Verletzung aus der Hinrunde ist noch nicht abgeklungen. "Auf der Torhüterposition hat es uns hart erwischt", sagt auch Kimiz.



Ein Mann aus der Zweiten

Eine kurzfristige Nachverpflichtung im Winter ist schwierig, der Markt ist dünn, und kein Verein wohl gewillt, einen bayernligatauglichen Torhüter für eine geringe Ablöse abzugeben. Für die zweite Mannschaft wurde Steve Chatzigeorgiou im Winter aus Burk geholt, damit in der B-Klasse nun ein etatmäßiger Torhüter und kein Feldspieler mehr im Kasten steht. In Burk brachte es Chatzigeorgiou in seiner zweiten Herren-Saison auf ein Spiel in der Kreisliga und stand vier Mal in der B-Klasse im Kasten. "Wir müssen sehen, ob wir ihn intensiver in der Ersten einbinden. Das hängt natürlich davon ab, wie der Genesungsprozess bei Tino und Patrick ist", so Kimiz.



Die beiden Verletzungen haben den Kunstrasen-Auftritt beim Regionalligisten überschattet, wobei es auch zum Spiel einiges zu erzählen gibt - wie zum Beispiel das Zustandekommen des kuriosen 4:10 aus Jahn-Sicht. "Das ist schon etwas arg hoch", sagte auch Kimiz: "Andererseits war es unser erster Test nach nur drei Trainingseinheiten. Und beim Club II stehen ja nicht irgendwelche Leute auf dem Platz. Das ist schon alles in Ordnung, man sollte das Spiel nicht überbewerten."



Jahn-Coach Christian Springer gewährte allen einsatzfähigen Spielern viele Einsatzminuten, so auch den beiden Neuzugängen Drazen Misic und Niklas Tscherner. Während Letzterer im rechten Mittelfeld auflief und einen Treffer beisteuerte, beackerte der körperlich starke und großgewachsene Misic die andere Seite, zeigte wenig Angst und könnte ein Mann für die nahe Zukunft sein. Auch Denis Calinoiu und Dominik Friedrich durften sich 45 Minuten lang beweisen.



Dass es gegen die Club-Reserve dann zweistellig wurde, sei zwar nicht schön, aber verzeihbar. Nach dem 1:5 zur Pause legte Nürnberg II die gleiche Anzahl an Treffern nach der Pause nach, Forchheim traf noch drei Mal. Als zweifacher Torschütze stach Patrick Titzmann heraus. "Wir wollen allmählich in den Rhythmus kommen und vor allem keine Verletzten mehr beklagen müssen", so Kimiz. Das nächste Testspiel bestreitet Forchheim am Samstag um 14.30 Uhr beim SC Adelsdorf.



Die Torschützen

Tore für Nürnberg II: Erik Engelhardt (3), Cedric Euschen (3), Vincent Boesen, Simon Rhein, Philipp Harlass, Cihangir Özlokman.



Tore für Jahn Forchheim: Patrick Titzmann (2), Niklas Tscherner, Jens Wartenfelser