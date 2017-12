Kein versöhnlicher Abschluss für HC-Frauen

Die Handballfrauen des HC Forchheim schließen 2017 mit zwei Heimpleiten hintereinander ab. Nach dem 20:21 gegen Neunburg eine Woche zuvor musste sich die Mannschaft von Trainer Thomas Ihrke trotz einer enormen spielerischen Verbesserung sowohl im Angriff- als auch im Abwehrverhalten auch der SG Naabtal knapp geschlagen geben. Damit geht der Absteiger mit vier Siegen und sieben Niederlagen als Neunter von zwölf Mannschaften der Bezirksoberliga ins neue Jahr.



HC Forchheim - SG Naabtal 24:26

Das Spiel begann schleppend aus Sicht der "Flippers", denn schon nach sechs Minuten lagen sie mit 0:3 zurück. Erst dann fanden die HC-Mädels in die Partie und überzeugten mit einer aggressiven Abwehr und einem schnellen Angriffsspiel. Allerdings fand auch die gegnerische Mannschaft immer wieder die Lücke in der Heimabwehr und so hielt sich der kleine Abstand bis zur 20. Minute (7:10).

Vor der Halbzeitpause gelang es den Gastgeberinnen, in der Defensive besser zu verschieben, nach einem gehaltenen Siebenmeter sowie zwei schnellen Toren glichen sie zum 12:12 aus. Die Naabtaler legten zwar noch einen Treffer nach, doch für die zweiten 30 Minuten war alles völlig offen.



Von Beginn der zweiten Halbzeit an stellten die Gegnerinnen ihre Abwehr auf Manndeckung um. Dies zeigte Wirkung, denn obwohl die "Flippers" optimistisch aus der Kabine gekommen waren, kassierten sie drei Tore in Folge. Es folgte ein ausgeglichener Spielverlauf, bei dem sich bis zur 41. Minute keine der beiden Mannschaften auf mehr als zwei Tore Vorsprung absetzte.



Irnstorfer gelingt Eins-gegen-eins

Zwar spielten die Forchheimerinnen viele gute Situationen heraus, vor allem Deborah Irnstorfer überzeugte mit mehreren Torerfolgen, die aus guten Eins-gegen-eins-Situationen hervorgingen. Jedoch scheiterte die Ihrke-Sieben wie so häufig an der Chancenverwertung. Auch eine Zwei-Minuten-Strafe der SG nutzte der HC nicht, so dass die Oberpfälzerinnen bis zur 45. Minute mit fünf Toren in Führung gingen (19:24).



Was folgte, war eine Aufholjagd der Heimmannschaft, die durch eine Vier-Tore-Serie (24:25) zuerst erfolgreich schien. Nach einem erneuten Gegentor nahm Ihrke die Auszeit, um seinem Team noch einmal zur vollen Konzentration für die letzte Minute zu verhelfen. "Wir wollten ein Foul ziehen, einen Freiwurf rausholen und dann ausgleichen", berichtet der Coach. "Das mit dem Freiwurf hat geklappt, das mit dem Tor leider nicht." Stattdessen erhöhten die Gäste zum Endstand.



Eva Zettelmeier kehrt zurück

Zwar ist die erneute Niederlage für die Forchheimerinnen enttäuschend, jedoch sollten sie das Positive daraus ziehen. Die spielerische Leistung hat sich im Vergleich zu den vorherigen Spielen deutlich gebessert, darauf kann das Team im neuen Jahr aufbauen. Zudem freuen sich die HC-Damen über Neuzugang Eva Zettelmeier, die aus einem Auslandssemester zurückkehrt und sich der Mannschaft ab der Rückrunde anschließen wird.



Die erste Begegnung führt sie am 13. Januar zum Nachholspiel ins Naabtal, wo eine schnelle Revanche der Beginn einer Serie sein soll, um das Feld von hinten aufzuräumen. Bis zum 4. Januar haben die Ihrke-Schützlinge aber weihnachtsfrei.

HC: Heid, Siebenhaar - Hannah Nemeth (6), Theresa Nemeth (2), Gareis (1), Sauer (5/4), Sokol, Molls (1), Schmitt, Rothenbücher, Irnstorfer (6), Hoffmann (3), Kohnen